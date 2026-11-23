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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : Le Mali enchaîne, la Côte d’Ivoire tombe, le Maroc résiste

La 2e journée de la Coupe du monde U17 se poursuit avec les deux représentants du continent africain. Le Mali a signé une deuxième victoire consécutive dans le groupe G en dominant la Belgique (2-1). Un succès qui permet aux Aiglons de valider leur qualification pour les 16es de finale. Dans l’autre rencontre de la poule, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande se sont neutralisés au terme d’un match spectaculaire (3-3).

Dans le groupe E, la Côte d’Ivoire a connu un coup d’arrêt face à l’Italie. Les Éléphanteaux se sont inclinés 2-1. Avec cette défaite, les Ivoiriens devront gagner lors de leur prochaine sortie pour conserver leurs chances de qualification pour les 16es de finale.

De son côté, le Maroc a arraché un précieux match nul face à la Chine (2-2), dans le groupe H. Menés 2-0 après l’heure de jeu, les Lionceaux de l’Atlas ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score grâce à Zyad Baha sur penalty (64e), puis à Rami Lougmani dans le temps additionnel (90e+8). Ce point permet aux Marocains de conserver la 2e place du groupe H avec 4 pts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Mali bat la Belgique 2-1 et valide sa qualification pour les 16es de finale. - La Côte d’Ivoire perd 2-1 face à l’Italie et devra gagner son prochain match pour garder ses chances de qualification. - Le Maroc arrache un nul 2-2 contre la Chine et conserve la 2e place du groupe H avec 4 pts.