Coupe du monde U17 : Le Maroc cartonne, la Côte d’Ivoire assure
Après le Mozambique et le Mali, le Maroc et la Côte d’Ivoire ont eux aussi réussi leur entrée en lice à la Coupe du monde U17. Les Lionceaux de l'Atlas ont signé une entrée fracassante dans le groupe H en écrasant les Fidji (6-0). Ismaël El Aoud (3e), Ibrahim Rabbaj (5e), Imran Talai (42e), Zyad Baha (49e et 55e, sur penalty) et Rami Lougnani (85e) ont inscrit les buts marocains.
A six-goal show from Morocco 🇲🇦 #U17WC https://t.co/Wq3K7VUKT8
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Dans le même groupe, l’Espagne a également surclassé la Chine (5-0), confirmant son statut de prétendant dans cette compétition.
Dans le groupe E, l’Italie, 3e de la précédente édition, a elle aussi parfaitement lancé son tournoi en dominant largement la Jamaïque (6-0).
A late winner gives Côte d'Ivoire all three points! ⏰🇨🇮 #U17WC https://t.co/sVM355D4uw
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