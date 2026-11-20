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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : Le Maroc cartonne, la Côte d’Ivoire assure

Après le Mozambique et le Mali, le Maroc et la Côte d’Ivoire ont eux aussi réussi leur entrée en lice à la Coupe du monde U17. Les Lionceaux de l'Atlas ont signé une entrée fracassante dans le groupe H en écrasant les Fidji (6-0). Ismaël El Aoud (3e), Ibrahim Rabbaj (5e), Imran Talai (42e), Zyad Baha (49e et 55e, sur penalty) et Rami Lougnani (85e) ont inscrit les buts marocains.

A six-goal show from Morocco 🇲🇦 #U17WC https://t.co/Wq3K7VUKT8

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Dans le même groupe, l’Espagne a également surclassé la Chine (5-0), confirmant son statut de prétendant dans cette compétition.

Dans le groupe E, l’Italie, 3e de la précédente édition, a elle aussi parfaitement lancé son tournoi en dominant largement la Jamaïque (6-0).

A late winner gives Côte d'Ivoire all three points! ⏰🇨🇮 #U17WC https://t.co/sVM355D4uw

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Maroc a écrasé les Fidji (6-0) dans le groupe H, avec des buts d'Ismaël El Aoud, Ibrahim Rabbaj, Imran Talai, Zyad Baha (doublé) et Rami Lougnani. - Dans le même groupe, l'Espagne a battu la Chine (5-0). - Dans le groupe E, l'Italie a dominé la Jamaïque (6-0) et la Côte d'Ivoire a remporté son match sur un but tardif.