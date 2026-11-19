Coupe du monde U17 : Le Mozambique démarre en force, l’Égypte s’incline
Le Mozambique a bien lancé sa campagne à la Coupe du monde U17. Opposés au Danemark, les jeunes Mozambicains ont livré une prestation convaincante en s’imposant largement (4-0). Khensane Machel (4e), Alirio Cunard (32e et 44e) et Joaquin Mubai (90e+1) ont inscrit les quatre buts mozambicains, permettant à leur équipe de signer une entrée en matière remarquée.
Dans le groupe C, l’Australie a créé la surprise en battant l’Argentine (2-0).
De son côté, l’Égypte a mal débuté la compétition. Les jeunes Pharaons se sont inclinés face à la Grèce (1-2) dans le groupe A. Dans l’autre rencontre de cette poule, le Qatar, pays hôte, a dominé le Panama (2-0).
Enfin, dans le groupe D, l’Uruguay a pris le dessus sur l’Arabie saoudite (3-2).
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