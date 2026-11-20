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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : le Sénégal arrache le nul face à la Croatie

L’équipe nationale du Sénégal U17 a entamé la Coupe du monde par un match nul face à la Croatie (1-1). Les Lionceaux ont fait preuve de résilience pour décrocher un précieux point, malgré une infériorité numérique en fin de première période.

Rapidement menés au score sur un but de Luka Bartolovic à la 8e minute, les Sénégalais ont subi la domination croate. La tâche s’est davantage compliquée avec l’expulsion d’Abdou Diallo, sanctionné pour une faute en position de dernier défenseur à la 42e minute.

Malgré ce coup dur, les Lionceaux ont réussi à réagir. Opportuniste, Sega Fall Mbodji a remis les deux équipes à égalité en reprenant le ballon au premier poteau à la 45e minute.

🇸🇳 GOOOOOL DE SEGA FAL ML MBODJI POUR LES LIONCEAUX SUR UNE PASSE D’EMILE SADIO !!! SÉNÉGAL 1-1 CROATIE #U17WorldCup https://t.co/RocI80AXvc

— 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) Chargement du post X/Twitter...

En seconde période, les jeunes Sénégalais ont fait preuve de solidarité et de résistance pour contenir les assauts croates et préserver ce score de parité (1-1). Pour leur deuxième sortie dans cette compétition, les Lionceaux affronteront Cuba lundi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal U17 a fait match nul 1-1 face à la Croatie pour son entrée en Coupe du monde. - Menés dès la 8e minute sur un but de Luka Bartolovic, les Lionceaux ont été réduits à dix après l'expulsion d'Abdou Diallo à la 42e minute. - Sega Fall Mbodji a égalisé à la 45e minute, et le Sénégal affrontera Cuba lundi pour son deuxième match.