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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : le Sénégal pulvérise Cuba et file vers les seizièmes de finale

Trois jours après leur match nul face à la Croatie (1-1), les Lionceaux affrontaient Cuba pour la deuxième journée de la Coupe du monde U17. Les Sénégalais ont largement dominé les débats en s'imposant sur le score fleuve de 9-0.

Emmenés par le duo d’attaquants Sega Fall Mbodji et Ibrahima Dione « Vampire », les Lionceaux ont été sans pitié face aux jeunes Cubains. Ibrahima Dione a ouvert le score dès la 7e minute, avant que Mouhamed Faye ne double la mise à la 14e minute. Sidy Barham Ndiaye a ensuite porté le score à 3-0 à la 21e minute.

Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Sénégalais ont poursuivi leur festival offensif. Sega Fall Mbodji a inscrit le quatrième but à la 24e minute, avant qu’Ibrahima Dione ne signe un doublé en marquant le cinquième à la 34e minute. À la pause, le Sénégal menait déjà 5-0.

En seconde période, les hommes de Lamine Sané ont poursuivi sur le même rythme. Ibrahima Konté a inscrit le sixième but à la 49e minute, au terme d’une belle action individuelle. Face à une formation cubaine dépassée, les Lionceaux ont continué à dérouler. Sega Fall Mbodji a signé un doublé en marquant le septième but à la 55e minute.

Le capitaine El Hadji Ibrahima Sow a également participé à cette démonstration offensive en inscrivant le huitième but à la 65e minute. Entré en remplacement d’Ibrahima Konté, Maurice Biaye a parachevé le festival offensif en marquant le neuvième but à la 72e minute.

Avec cette large victoire, le Sénégal prend la tête du groupe F grâce à une meilleure différence de buts et se rapproche des seizièmes de finale.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a battu Cuba 9-0 lors de la deuxième journée de la Coupe du monde U17. - Ibrahima Dione et Sega Fall Mbodji ont chacun inscrit un doublé. - Avec cette victoire, le Sénégal prend la tête du groupe F et se rapproche des seizièmes de finale.