Coupe du monde U17 : Le Sénégal termine à la 2e place et file en 16es de finale
Déjà qualifié pour les seizièmes de finale, le Sénégal affrontait le Tadjikistan ce jeudi, pour le compte de la 3e journée du groupe E. En quête de la première place, les Lionceaux ont été accrochés par une teigneuse équipe tadjike (1-1).
Pourtant, les hommes de Lamine Sané avaient bien entamé la rencontre. À la 36e mn, Sidy Barham Ndiaye ouvre le score d’un tir croisé et permet au Sénégal de prendre l’avantage. À la pause, les Lionceaux mènent (1-0).
⚽️🔥 GOLAAAAZO DE SIDY BARHAMA NDIAYE SUR UNE PASSE DÉCISIVE DE CHEIKH THIOR !!! TADJIKISTAN 0-1 SÉNÉGAL https://t.co/9oDEJ5VrXL
— 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess)
Mais au retour des vestiaires, les Tadjiks affichent des intentions plus offensives. À la 60e mn, ils obtiennent un penalty après une faute de main d’un défenseur sénégalais. Odilzola se charge de le transformer et remet les deux équipes à égalité.
La tâche se complique davantage pour le Sénégal à la 70e mn, avec l’expulsion d’Ibrahima Konté. Malgré leur infériorité numérique, les Lionceaux ont tenté de reprendre l’avantage. Dans les dernières secondes du match, Séga Fall Mbodj est tout près d’offrir la victoire au Sénégal, mais son tir du pied gauche vient heurter le poteau à la 90e+3 mn.
Avec ce match nul (1-1) , le Sénégal finit à la 2e place du groupe E derrière la Croatie (7 pts ) qui a écrasé Cuba (7-0).
Commentaires (1)
La fédération également doit nous écarter le genre de coach avec des egos incompréhensibles .Il est inadmissible que commissaire faye meilleur joueur ne fasse pas partie du groupe ,aucune explication n'est acceptable, ke gosse n'étant pas blessé. IL faut savoir gérer ce genre de situation. car en fin de compte ,c'est le senegal qui perd .
Tout est incompréhensible ! Le meilleur goal qui a deja fait ses preuves sur le banc ,en plus de ne pas reconduire exactement l'équipe qui a pulvérisé Cuba
Ne dit on pas qu'on ne change pas une équipe qui gagne !!!???
Cela a failli nous coûter tres cher en tout cas !
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