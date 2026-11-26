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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : Le Sénégal termine à la 2e place et file en 16es de finale

Déjà qualifié pour les seizièmes de finale, le Sénégal affrontait le Tadjikistan ce jeudi, pour le compte de la 3e journée du groupe E. En quête de la première place, les Lionceaux ont été accrochés par une teigneuse équipe tadjike (1-1).

Pourtant, les hommes de Lamine Sané avaient bien entamé la rencontre. À la 36e mn, Sidy Barham Ndiaye ouvre le score d’un tir croisé et permet au Sénégal de prendre l’avantage. À la pause, les Lionceaux mènent (1-0).

⚽️🔥 GOLAAAAZO DE SIDY BARHAMA NDIAYE SUR UNE PASSE DÉCISIVE DE CHEIKH THIOR !!! TADJIKISTAN 0-1 SÉNÉGAL https://t.co/9oDEJ5VrXL

— 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) Chargement du post X/Twitter...

Mais au retour des vestiaires, les Tadjiks affichent des intentions plus offensives. À la 60e mn, ils obtiennent un penalty après une faute de main d’un défenseur sénégalais. Odilzola se charge de le transformer et remet les deux équipes à égalité.

La tâche se complique davantage pour le Sénégal à la 70e mn, avec l’expulsion d’Ibrahima Konté. Malgré leur infériorité numérique, les Lionceaux ont tenté de reprendre l’avantage. Dans les dernières secondes du match, Séga Fall Mbodj est tout près d’offrir la victoire au Sénégal, mais son tir du pied gauche vient heurter le poteau à la 90e+3 mn.

Avec ce match nul (1-1) , le Sénégal finit à la 2e place du groupe E derrière la Croatie (7 pts ) qui a écrasé Cuba (7-0).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a fait match nul 1-1 contre le Tadjikistan lors de la 3e journée du groupe E. - Sidy Barham Ndiaye a ouvert le score à la 36e mn ; le Tadjikistan a égalisé sur penalty à la 60e mn après une faute de main sénégalaise. - Ibrahima Konté a été expulsé à la 70e mn et le Sénégal termine 2e du groupe E derrière la Croatie (7 pts).