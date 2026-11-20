Coupe du monde U17 : le Tadjikistan renversant, le Mali impérial
La Coupe du monde U17 se poursuit au Qatar avec de belles performances des équipes africaines. Dans le groupe du Sénégal, le Tadjikistan a fait forte impression en renversant Cuba (5-3). Menés au score à la mi-temps (1-0), les Tadjiks ont inscrit cinq buts en seconde période pour finalement s’imposer (5-3).
Dans le groupe G, le Mali a également marqué les esprits en dominant la Nouvelle-Zélande (3-0). Halidou Alassane Maïga, auteur d’un doublé (11e et 50e), et Makan Sacko (54e) ont inscrit les buts maliens.
Avec cette victoire convaincante, les Maliens affichent clairement leurs ambitions dans la compétition.
Dans le même groupe, la Belgique s’est imposée face au Vietnam (3-2).
🇲🇱 Mali take down New Zealand in their #U17WC opener. https://t.co/6QQ6UEodEC
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup)
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