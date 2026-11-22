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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : l’Égypte se relance, l’Uruguay confirme

La deuxième journée de la Coupe du monde U17 s’est poursuivie ce dimanche avec plusieurs rencontres au programme. Trois sélections africaines étaient notamment en lice, avec des fortunes diverses.

Dans le groupe B, l’Ouganda, qui restait sur une défaite lors de son entrée en compétition, a été tenu en échec par l’Équateur (0-0). Pour leur dernière sortie en phase de groupes, les jeunes Ougandais devront impérativement s’imposer face à la Nouvelle-Calédonie pour espérer décrocher leur qualification pour le tour suivant.

Dans l’autre rencontre de cette poule, la Corée du Sud a signé la plus large victoire de la journée en écrasant la Nouvelle-Calédonie (6-0). Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Sud-Coréens ont déjà assuré leur présence au deuxième tour.

Dans le groupe A, l’Égypte s’est parfaitement relancée en dominant le pays hôte, le Qatar (2-0). Une victoire précieuse qui permet aux jeunes Pharaons de faire un pas important vers la qualification. De son côté, la Grèce a confirmé sa bonne dynamique en enchaînant une deuxième victoire face au Panama (2-1).

Le groupe C a été marqué par la défaite du Mozambique devant l’Argentine (1-2). Malgré ce revers, les jeunes Mozambicains occupent provisoirement la deuxième place avec trois points. Dans l’autre affiche de cette poule, le Danemark et l’Australie se sont neutralisés (0-0).

Enfin, dans le groupe D, l’Arabie saoudite a créé la surprise en venant à bout de la France (1-0). Ce succès de prestige permet aux jeunes Saoudiens de se relancer dans la course à la qualification. Dans l’autre rencontre, l’Uruguay a largement dominé Haïti (4-1), signant ainsi une deuxième victoire en autant de sorties.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Égypte a battu le Qatar 2-0 dans le groupe A. - Le Mozambique a perdu 1-2 contre l’Argentine dans le groupe C. - L’Uruguay a dominé Haïti 4-1 dans le groupe D.