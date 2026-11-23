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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 heure

Coupe du monde U17 : l’incroyable score de l’Espagne face aux Fidji

L’équipe d’Espagne U17 a sans doute signé l’un des scores les plus impressionnants de l’histoire des tournois de la FIFA. Pour le compte de la deuxième journée du groupe H, les jeunes Espagnols ont pulvérisé les Fidji (15-0).

Dans une rencontre à sens unique, la Roja menait déjà largement à la pause (9-0). Rafael Cruz Suarez a été le grand artisan de cette démonstration offensive, en inscrivant un quintuplé.

Avec cette deuxième victoire, après avoir dominé la Chine (5-0) lors de la première journée, l’Espagne assure sa qualification pour les seizièmes de finale.

Dans le groupe du Sénégal, la Croatie a également signé un succès convaincant en dominant le Tadjikistan (4-0). Dans le groupe E, l’Ouzbékistan a pris le dessus sur la Jamaïque (6-2).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Espagne U17 a battu les Fidji 15-0 lors de la deuxième journée du groupe H. - Rafael Cruz Suarez a inscrit un quintuplé et l'Espagne menait 9-0 à la pause. - Cette deuxième victoire, après le 5-0 contre la Chine, qualifie l'Espagne pour les seizièmes de finale.