Coupe du monde U17 : l’Ouganda et l’Égypte qualifiés pour les seizièmes de finale
L’Ouganda et l’Égypte ont décroché leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17. Les deux sélections africaines ont terminé à la deuxième place de leur groupe respectif après avoir remporté leur dernier match.
Dans le groupe B, l’Ouganda a surclassé la Nouvelle-Calédonie (6-0). Ce large succès permet aux jeunes Ougandais, crédités de 6 points, de terminer à la deuxième place derrière la Corée du Sud.
L’Égypte a également assuré sa présence au prochain tour. Les jeunes Pharaons ont dominé le Panama (4-1), un résultat qui leur permet de finir deuxièmes de leur groupe avec 6 points et de valider leur billet pour les seizièmes de finale.
Dans le groupe D, la France a dominé l’Uruguay (3-0). Les jeunes Tricolores terminent ainsi en tête de leur poule, devant l’Arabie saoudite, deuxième avec 6 points, et l’Uruguay, troisième avec le même total.
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