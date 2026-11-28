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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 Qatar 2026 : huit représentants africains au rendez-vous des 16es de finale

L’Afrique a réussi à placer huit de ses dix représentants en seizièmes de finale de la Coupe du monde U17. Au terme de la phase de groupes, le Mali, le Maroc, l’Égypte, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, l’Ouganda et l’Algérie ont validé leur qualification pour la suite de la compétition.

Le continent africain sera bien représenté dans la phase à élimination directe du Mondial U17. Sur les dix nations engagées, huit ont franchi le premier tour, confirmant la compétitivité des équipes africaines dans cette compétition de jeunes.

Le Mali s’est particulièrement démarqué en réalisant un parcours sans faute. Les Aiglonnets ont terminé en tête du groupe G avec neuf points, soit trois victoires en autant de rencontres. Une performance qui leur permet d’aborder les seizièmes de finale avec confiance.

Pour cette prochaine étape, les affiches promettent de belles confrontations. Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, sera opposé à l’Australie. Le Maroc affrontera le Chili, tandis que la Côte d’Ivoire croisera l’Irlande.

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Le Mali, fort de son bilan parfait au premier tour, retrouvera la République dominicaine. L’Ouganda sera confronté à un adversaire de taille, la France, alors que l’Égypte défiera la Colombie.

De son côté, le Mozambique aura la lourde tâche de se mesurer au Brésil. Les jeunes Mozambicains tenteront de déjouer les pronostics face à l’une des nations les plus réputées du football mondial.

Avec huit équipes qualifiées, l’Afrique nourrit de belles ambitions pour la suite de cette Coupe du monde U17. Reste désormais à transformer cette réussite collective du premier tour en performances lors des matchs à élimination directe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Huit des dix représentants africains se sont qualifiés pour les seizièmes de finale : Mali, Maroc, Égypte, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mozambique, Ouganda et Algérie. - Le Mali a terminé en tête du groupe G avec neuf points, grâce à trois victoires en trois matchs. - En seizièmes de finale, le Sénégal affrontera l’Australie, le Maroc le Chili, la Côte d’Ivoire l’Irlande, le Mali la République dominicaine, l’Ouganda la France, l’Égypte la Colombie et le Mozambique le Brésil.