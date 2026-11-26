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Auteur: Babacar SENE

Coupe du monde U17 : Sénégal/Tadjikistan, les Lionceaux visent la première place

Trois jours après leur feu d’artifice face à Cuba (9-0), les Lionceaux du Sénégal affrontent ce jeudi le Tadjikistan pour le compte de la troisième journée du groupe F. Avec quatre points au compteur, les hommes de Lamine Sané doivent impérativement s’imposer pour espérer conserver la première place du groupe.

Toutefois, les partenaires de Sega Fall Mbodj devront se méfier de cette équipe tadjike, qui vise également la victoire pour terminer à la deuxième place. Mais au regard de la belle efficacité offensive affichée ces derniers jours par Ibrahima Dione « Vampire », Sega Fall Mbodj et Ibrahima Konté, le Sénégal a de sérieux arguments pour décrocher les trois points et s’emparer de la première place.

Les Lionceaux devront également garder un œil sur l’autre rencontre du groupe, où la Croatie affronte Cuba. Un large succès croate pourrait bouleverser le classement et compromettre les ambitions sénégalaises de terminer en tête du groupe F.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les Lionceaux du Sénégal affrontent le Tadjikistan ce jeudi pour la troisième journée du groupe F, avec quatre points au compteur. - Le Sénégal doit s'imposer pour espérer conserver la première place du groupe, face à une équipe tadjike qui vise aussi la victoire pour finir deuxième. - Les Sénégalais devront surveiller l'autre match du groupe, Croatie-Cuba, un large succès croate pouvant bouleverser le classement.