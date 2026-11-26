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Auteur: Babacar SENE

Cyberattaque à la FIFA : des hackers revendiquent le vol de plus de 12 Go de données

La Fédération internationale de football (FIFA) a été la cible d’une cyberattaque. Le groupe de hackers baptisé « Boy Hacking Club » revendique une intrusion dans les systèmes informatiques de l’instance mondiale, au cours de laquelle plus de 12 Go de données confidentielles auraient été récupérés.

D’après les premières informations, les cybercriminels auraient utilisé une technique d’usurpation d’identité visant des membres du personnel pour accéder aux infrastructures numériques de la FIFA. Les fichiers dérobés pourraient contenir des informations particulièrement sensibles, notamment des documents d’identité et d’immigration, des données relatives à des responsables de l’organisation, ainsi que des pièces financières, juridiques et administratives.

Le groupe affirme également avoir mis la main sur des documents concernant la gouvernance interne de la FIFA et sur des captures d’écran de ses systèmes.

L’instance dirigeante du football mondial a reconnu l’incident. Dans une déclaration rapportée par le média américain The Athletic, un porte-parole de la FIFA a confirmé qu’une attaque criminelle avait permis à des individus non autorisés d’accéder à certaines informations.

« La FIFA confirme avoir été victime d’une cyberattaque criminelle ayant permis un accès non autorisé à un ensemble limité d’informations personnelles et professionnelles », a-t-il indiqué.

Cette intrusion relance les interrogations sur la protection des données et la cybersécurité au sein des grandes institutions sportives internationales, alors que la gestion d’informations sensibles constitue un enjeu majeur pour ces organisations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le groupe « Boy Hacking Club » revendique une intrusion dans les systèmes informatiques de la FIFA et le vol de plus de 12 Go de données confidentielles. - Les cybercriminels auraient utilisé une technique d’usurpation d’identité visant des membres du personnel pour accéder aux infrastructures numériques de la FIFA. - La FIFA a reconnu l’incident ; un porte-parole a confirmé une cyberattaque criminelle ayant permis un accès non autorisé à un ensemble limité d’informations personnelles et professionnelles.