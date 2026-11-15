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Auteur: Bernadette Seynabou Faye

Dakar 2026 : Les retombées inégales des Jeux sur les artisans et commerçants

​Alors que la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 s'est tenue hier, samedi 14 novembre, l'heure est aux premiers bilans sur le terrain. Entre restrictions de circulation autour des sites de compétition, perte de clientèle et nouvelles aubaines commerciales, les acteurs du secteur informel ont vécu cette quinzaine olympique à des fortunes diverses.

​À la Médina, les JOJ ont laissé un goût amer à certains artisans. Depuis la mise en place des dispositifs liés à la préparation et au déroulement des compétitions, ces commerçants se sont retrouvés confrontés à d’importantes difficultés dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. Voies barrées, accès restreints, problèmes d'approvisionnement et éloignement de la clientèle : autant de contraintes qui ont progressivement bouleversé leur quotidien. Pour eux, les conséquences sont avant tout économiques. Entre baisse drastique des ventes et perte d'habitués, ces acteurs disent avoir traversé une période particulièrement éprouvante.

​« Nous ne vendons presque plus rien depuis que cette voie a été barrée »

​Installé en face du stade Iba Mar Diop, une zone devenue difficile d’accès, le cordonnier Saliou Lô nous accueille dans sa boutique. Il déplore une situation devenue presque insoutenable depuis la mise en place du périmètre de sécurité, soulignant les conséquences directes de la fermeture de l'axe sur son activité. Selon lui, les restrictions de circulation ont considérablement réduit les possibilités pour les clients de se rendre dans les commerces. « Rien ne marche depuis que cette voie a été barrée. Nous en souffrons énormément », confie-t-il.

​Les difficultés ne se limitent pas à la simple baisse de fréquentation. Même les livreurs, indispensables au fonctionnement de certaines activités commerciales, hésitent désormais à collaborer avec les commerçants de la zone à cause des conditions d’accès imposées. « Même les livreurs ne veulent plus collaborer avec nous parce que le lieu est devenu difficile d’accès. On leur demande de se garer à 500 mètres et de venir à pied. C’est une contrainte que certains n’acceptent pas. La situation est devenue tellement difficile », raconte-t-il.

​Pour Saliou Lô, le constat est sans appel : l’activité commerciale tourne au ralenti depuis l’installation du dispositif de restriction. « Nous ne vendons presque plus rien depuis cet avènement », affirme-t-il, visiblement préoccupé.

​« Nous pouvions vendre jusqu’à 50 000 FCFA par jour, aujourd’hui nous passons des journées sans rien vendre »

​Le témoignage de Manga Sylla, la cinquantaine, assis dans son atelier en attente de clients, illustre davantage l’ampleur des difficultés rencontrées par ces professionnels. Pour mesurer l’impact des restrictions sur son activité, le cordonnier établit une comparaison entre la période précédant les JOJ et la situation actuelle. Selon lui, avant l'événement, ses ventes pouvaient atteindre jusqu’à 50 000 FCFA par jour. Mais depuis près d’un mois, la réalité est tout autre : les journées se succèdent sans garantie de réaliser la moindre recette. « Avant les JOJ, on pouvait vendre jusqu’à 50 000 FCFA par jour. Mais depuis presque un mois, il nous arrive de passer toute une journée sans rien vendre. Les clients n’ont plus accès à nos commerces. Les JOJ nous ont négativement impactés aussi bien pendant la phase de préparation que durant leur déroulement », explique-t-il.

​Au-delà de la baisse des ventes, l'artisan dénonce également les conséquences du relogement de certains de ses collègues à l’école Médine. Selon lui, ce déplacement a entraîné une perte considérable de clientèle en raison des difficultés d’accès au nouveau site.

​Même inquiétude chez les vendeurs de matelas. Réunis sous un arbre à côté de leur boutique pour prendre du thé, ces commerçants espéraient profiter de l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse pour augmenter leurs ventes. Mais la fermeture de la voie située en face de leur magasin et les restrictions d’accès ont compliqué leur quotidien. « Nous pensions que les JOJ allaient nous permettre d’avoir davantage de clients grâce à la fréquentation du stade. Mais avec la voie barrée, l’accès à nos commerces est devenu plus compliqué. Les clients qui avaient l’habitude de passer devant notre magasin ne peuvent plus circuler comme avant. Et cela a forcément des conséquences sur notre activité », explique l’un d’eux sous couvert d’anonymat. Pour lui, la proximité du stade, qui devait être un atout durant cette compétition, est devenue un véritable casse-tête.

​Ces témoignages illustrent les retombées contrastées des JOJ sur les activités économiques locales : si l’événement offre des perspectives, les mesures de sécurisation et de circulation autour des sites ont lourdement affecté les commerces de proximité.

​Les JOJ, une aubaine pour certains commerçants

​Mais les JOJ n'ont pas fait que des perdants. Pour d'autres commerçants, l’événement a constitué une véritable occasion de développer leurs activités. À proximité des lieux de passage des visiteurs et des délégations, une restauratrice, la trentaine, dit avoir pleinement profité de l’affluence. Trouvée en train de discuter avec un client sur les menus qu’elle propose, elle affirme tirer son épingle du jeu. « Depuis le début des Jeux, nous avons une nouvelle clientèle. Certains visiteurs passent souvent pour prendre le repas. Nous espérons que cette dynamique va continuer jusqu’à la fin de la compétition », a-t-elle lancé, le sourire aux lèvres.

​À Soumbédioune, les artisans attendent davantage de visiteurs, mais trouvent leur compte

​Au village artisanal de Soumbédioune, l'engouement autour des JOJ Dakar 2026 ne s'est pas traduit par une affluence massive. Bien que situé dans la capitale, le site reste quelque peu en retrait des principaux lieux d'animation et des villages d'accueil des délégations olympiques. Un éloignement relatif qui a limité le passage spontané des visiteurs et des touristes.

​Occupée à nettoyer sa boutique tout en gardant un œil sur les passants, Daba Ndiaye nous confie : « La fréquentation reste relativement faible. Avec les différentes foires organisées un peu partout dans la capitale, les clients viennent au compte-gouttes : certains viennent pour acheter, d’autres pour simplement visiter. » Toutefois, malgré ces contraintes, elle dit s'en sortir : « On ne se plaint pas trop, parce qu’on arrive généralement à trouver notre compte », explique-t-elle.

​Installé sur les lieux depuis 2018, Baye Niasse Sarr partage ce constat. Pour lui, l’enclavement demeure le véritable obstacle au développement de leur activité. Il souligne toutefois une légère évolution de la fréquentation touristique : « Avant les JOJ, on ne voyait presque pas de touristes. Mais depuis la cérémonie d’ouverture des Jeux, on commence à ressentir une petite affluence des visiteurs. Il y a un petit changement au niveau du tourisme, mais le marché reste relativement calme », indique-t-il, avant de poursuivre : « On s’en sort plutôt bien malgré la faible affluence. Les clients ne viennent pas toujours en grand nombre, mais nous arrivons à faire quelques ventes. Il faut simplement s’adapter à la situation et rendre grâce à Allah. »

​Au-delà de ce constat, Baye Niasse Sarr insiste sur la nécessité de mieux accompagner les acteurs locaux, notamment les jeunes et les artisans : « Ce sont des acteurs qui ont besoin d’être accompagnés pour pouvoir développer leurs activités et vivre dignement de leur savoir-faire », plaide-t-il.

​Entre opportunités pour les uns et difficultés pour les autres, les JOJ Dakar 2026 révèlent des retombées économiques inégales pour les acteurs du secteur informel. Si certains commerçants ont profité de l’événement pour attirer de nouveaux clients, d’autres attendent désormais avec impatience la levée des restrictions pour relancer leurs affaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À la Médina, des artisans et commerçants déplorent une baisse drastique des ventes due aux restrictions de circulation et à la fermeture de voies autour des sites de compétition. - Le cordonnier Manga Sylla indique que ses ventes pouvaient atteindre 50 000 FCFA par jour avant les JOJ, alors qu'il passe désormais des journées sans rien vendre. - À l'inverse, une restauratrice près des lieux de passage des visiteurs affirme avoir gagné une nouvelle clientèle depuis le début des Jeux.