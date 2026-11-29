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Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

De la guerre des mots à la chute du Lion de Guédiawaye : Ada Fass tient sa promesse

Ils se sont défiés, provoqués, promis l'enfer et multiplié les déclarations fracassantes. Pendant des mois, Balla Gaye 2 et Ada Fass ont livré un combat avant même de se retrouver dans l'enceinte. Une bataille verbale et psychologique qui a tenu les amateurs en haleine, jusqu'au verdict final de ce dimanche 29 novembre 2026 : la victoire d'Ada Fass sur le Lion de Guédiawaye.

Tout au long de la préparation, le duel a été marqué par une opposition de styles, de générations et d'ambitions. D'un côté, Balla Gaye 2, ancien Roi des arènes, fort de son expérience, de son vécu et de son statut de monument de la lutte sénégalaise. De l'autre, Ada Fass, jeune, fougueux, ambitieux et déterminé à bousculer la hiérarchie.

Le pensionnaire de Fass n'a jamais caché ses intentions. Dans ses sorties médiatiques, il affichait une confiance débordante et promettait de ne pas se contenter d'observer son adversaire. Il voulait attaquer, se bagarrer et faire tomber Balla Gaye 2. Des déclarations parfois audacieuses qui ont alimenté la tension autour de ce choc.

Face à lui, le Lion de Guédiawaye n'était pas disposé à se laisser impressionner. Habitué des grands rendez-vous et des confrontations sous haute pression, Balla Gaye 2 entendait rappeler qu'il demeurait un adversaire redoutable, malgré l'écart d'âge avec son challenger.

Les face-à-face, les séances de promotion, les déclarations et les défis lancés de part et d'autre ont progressivement installé une atmosphère électrique. Chaque sortie était scrutée, chaque mot pouvait relancer la polémique et chaque geste nourrissait la rivalité. La guerre psychologique était devenue un spectacle à part entière, avant même le combat.

Ada Fass transforme ses paroles en actes

Ce dimanche, dans l'enceinte de l'Arène nationale qui a accueilli des milliers de supporters, les deux lutteurs ont finalement répondu sur le terrain. Ada Fass, fidèle à ses promesses, s'est montré entreprenant dès le coup d'envoi. Malgré une situation délicate lorsque Balla Gaye 2 réussit à le prendre par-derrière, le jeune lutteur a fait preuve de sang-froid et de maîtrise technique pour se dégager.

Il a ensuite repris l'initiative, enchaîné les coups de poing au visage de son adversaire avant de conclure par un plaqué décisif. Balla Gaye 2 est tombé.

Ada Fass vient de faire ce qu'il avait annoncé pendant des mois : terrasser le Lion de Guédiawaye.

La victoire vient ainsi clore une longue séquence de provocations, de défiance et de pression psychologique. Pour Ada Fass, elle représente bien plus qu'un succès sportif, c'est la consécration d'un pari assumé face à une légende de l'arène.

Pour Balla Gaye 2, cette défaite constitue un coup d'arrêt dans un duel où l'expérience a finalement cédé face à la fougue et à la détermination de la jeune génération.

Cette fois, les paroles n'ont plus besoin de prolonger le combat. L'arène a rendu son verdict.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ada Fass a battu Balla Gaye 2 le dimanche 29 novembre 2026. - Ada Fass s'est dégagé après avoir été pris par-derrière par Balla Gaye 2, puis a enchaîné des coups de poing avant un plaqué décisif. - Cette victoire clôt des mois de provocations et de guerre psychologique entre les deux lutteurs.