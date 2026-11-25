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Auteur: SenewebNews

Décision du TAS: Ce qu’il faut savoir sur les chances d'un éventuel recours marocain devant le Tribunal fédéral

Un éventuel recours du Maroc devant le Tribunal fédéral suisse ne devrait pas, à lui seul, remettre en cause la victoire du Sénégal. C’est l’explication donnée par Me Seydou Diagne, avocat de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).

Il rappelle que cette juridiction, souvent comparée à une Cour de cassation, n’a pas vocation à rejuger le fond des affaires tranchées par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

« Elle ne juge pas le fond, elle juge simplement la forme et les questions de procédure », explique-t-il. Autrement dit, même si le Maroc obtenait, dans l'hypothèse d'un recours exceptionnel, l'annulation de la sentence du TAS, cela ne signifierait pas que le Tribunal fédéral attribuerait directement la victoire aux Marocains.

L’affaire serait alors renvoyée devant le TAS pour être réexaminée. Mais, selon Me Seydou Diagne, qui s’exprimait sur France 24, cette éventualité ne devrait pas conduire à une remise en cause de la jurisprudence constante du tribunal arbitral sur le principe du « field of play », qui renvoie à la souveraineté des arbitres sur les décisions prises pendant le jeu.

« Vous pensez que le TAS va dire : "maintenant, ma doctrine et ma jurisprudence constante sur le field of play va être modifiée" ? Non », fait-il observer.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un éventuel recours du Maroc devant le Tribunal fédéral suisse ne devrait pas, à lui seul, remettre en cause la victoire du Sénégal, selon Me Seydou Diagne, avocat de la FSF. - Le Tribunal fédéral ne juge pas le fond mais seulement la forme et les questions de procédure ; une annulation de la sentence du TAS renverrait l'affaire devant le TAS pour réexamen. - Selon Me Seydou Diagne, cette éventualité ne devrait pas conduire à une remise en cause de la jurisprudence constante du TAS sur le principe du « field of play ».