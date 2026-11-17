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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Détention de Liss Ndiago : L'appel à la clémence de Balla Gaye 2

En pleine préparation de son combat contre Ada Fass, Balla Gaye 2 n'a pas manqué d'évoquer la situation judiciaire de son jeune collègue Liss Ndiago. Lors de son Open press organisé ce mardi à Ziguinchor, l'ancien Roi des arènes a lancé un appel à la clémence du procureur de la République pour obtenir la libération du lutteur, incarcéré pour une affaire de drogue.

Le "Lion de Guédiawaye" a exprimé son souhait de voir Liss Ndiago recouvrer la liberté afin de poursuivre sa carrière de lutteur. Il a également invoqué sa jeunesse et les perspectives qui s'offrent encore à lui.

« Nous prions Dieu pour la libération de Liss Ndiago. Nous sollicitons également la clémence du procureur de la République. Nous lui demandons de libérer Liss Ndiago parce que c'est un jeune qui a de l'avenir. Nous sollicitons sa libération afin qu'il puisse poursuivre sa carrière de lutteur », a plaidé Balla Gaye 2.

À travers cette sortie, Balla Gaye 2 exprime sa solidarité envers un jeune lutteur dont l'incarcération suscite des appels à la clémence dans le milieu de la lutte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Balla Gaye 2 a lancé un appel à la clémence du procureur de la République pour la libération de Liss Ndiago, incarcéré pour une affaire de drogue. - Il a invoqué la jeunesse de Liss Ndiago et son avenir pour demander sa libération afin qu'il poursuive sa carrière de lutteur. - Cet appel a été lancé lors de son Open press organisé ce mardi à Ziguinchor, en pleine préparation de son combat contre Ada Fass.