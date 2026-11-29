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Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

Deux revers consécutifs : Balla Gaye 2 face au dilemme de sa carrière

La défaite face à Ada Fass, ce dimanche 29 novembre 2026, relance les interrogations sur l’avenir de Balla Gaye 2 dans l’arène. Le Lion de Guédiawaye vient d’enchaîner un deuxième revers consécutif, après sa défaite contre Siteu. Une série noire qui fragilise davantage son statut et pousse une partie de ses supporters à réclamer la fin de sa carrière.

Le Lion de Guédiawaye est-il arrivé au bout de son parcours ? Après avoir marqué l’histoire de la lutte sénégalaise, Balla Gaye 2 traverse une période particulièrement difficile. Ses dernières sorties se sont soldées par des défaites, face à Boy Niang 2, Siteu et désormais Ada Fass, qui l'a battu ce dimanche.

Cette nouvelle contre-performance suscite un débat chez les amateurs. Pour certains, le fils de Double Less devrait désormais songer à raccrocher son "nguimb", afin de préserver son héritage et éviter de nouvelles désillusions. D’autres estiment qu'il a encore les moyens de rebondir, à condition de bien choisir son prochain adversaire et de revoir sa préparation.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters semblent avoir tranché. Ils souhaitent voir Balla Gaye 2 mettre un terme à sa carrière et laisser la place à la nouvelle génération, notamment à son jeune frère Sa Thiès, actuel Roi des arènes.

Mais une retraite serait-elle réellement la meilleure décision pour le Lion de Guédiawaye ? Après tant d’années au sommet, doit-il tenter un dernier défi pour retrouver son lustre d’antan ou accepter que le temps soit venu de passer le témoin ?

La question est désormais posée. Et à la suite de cette défaite face à Ada Fass, l’avenir de Balla Gaye 2 s’annonce en pointillés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Balla Gaye 2 a enchaîné un deuxième revers consécutif après sa défaite contre Siteu, en perdant face à Ada Fass ce dimanche 29 novembre 2026. - Une partie de ses supporters réclame la fin de sa carrière sur les réseaux sociaux, souhaitant laisser la place à la nouvelle génération, notamment son jeune frère Sa Thiès, actuel Roi des arènes. - D'autres estiment qu'il peut encore rebondir à condition de bien choisir son prochain adversaire et de revoir sa préparation.