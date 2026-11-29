Deux revers consécutifs : Balla Gaye 2 face au dilemme de sa carrière
La défaite face à Ada Fass, ce dimanche 29 novembre 2026, relance les interrogations sur l’avenir de Balla Gaye 2 dans l’arène. Le Lion de Guédiawaye vient d’enchaîner un deuxième revers consécutif, après sa défaite contre Siteu. Une série noire qui fragilise davantage son statut et pousse une partie de ses supporters à réclamer la fin de sa carrière.
Le Lion de Guédiawaye est-il arrivé au bout de son parcours ? Après avoir marqué l’histoire de la lutte sénégalaise, Balla Gaye 2 traverse une période particulièrement difficile. Ses dernières sorties se sont soldées par des défaites, face à Boy Niang 2, Siteu et désormais Ada Fass, qui l'a battu ce dimanche.
Cette nouvelle contre-performance suscite un débat chez les amateurs. Pour certains, le fils de Double Less devrait désormais songer à raccrocher son "nguimb", afin de préserver son héritage et éviter de nouvelles désillusions. D’autres estiment qu'il a encore les moyens de rebondir, à condition de bien choisir son prochain adversaire et de revoir sa préparation.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters semblent avoir tranché. Ils souhaitent voir Balla Gaye 2 mettre un terme à sa carrière et laisser la place à la nouvelle génération, notamment à son jeune frère Sa Thiès, actuel Roi des arènes.
Mais une retraite serait-elle réellement la meilleure décision pour le Lion de Guédiawaye ? Après tant d’années au sommet, doit-il tenter un dernier défi pour retrouver son lustre d’antan ou accepter que le temps soit venu de passer le témoin ?
La question est désormais posée. Et à la suite de cette défaite face à Ada Fass, l’avenir de Balla Gaye 2 s’annonce en pointillés.
Commentaires (4)
Balla Gaye 2, à 41 ans, ne peut plus avoir la même vivacité qu'il y a 20 ans, voire même 10 ans. Si on veut du spectacle, il faudrait limiter l'âge des lutteurs à 40 ans.
La lutte sollicite tout le corps. Même un combat de boxe sollicite moins l'ensemble du corps que la lutte avec frappe. Dans un combat de boxe, les échanges se concentrent essentiellement sur le haut du corps, alors que dans un combat de lutte, tout le corps, du haut jusqu'au bas, constitue une zone d'attaque et de défense. Le combattant doit donc veiller sur l'ensemble de son corps. Le lutteur doit également être capable de se retrouver au sol tout en continuant à combattre et à lutter pour prendre le dessus sur son adversaire.
Lorsqu'on atteint un certain âge, cela devient beaucoup plus difficile, tout simplement parce qu'on ne maîtrise plus son corps et ses mouvements avec la même efficacité.
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