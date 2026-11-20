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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Diop 2 défie Gris Bordeaux : « Je vais l’attaquer, me bagarrer avec lui et le terrasser »

À quelques semaines de son combat prévu le 13 décembre 2026, Diop 2 affiche une confiance débordante face à Gris Bordeaux. Le jeune lutteur promet de livrer une véritable bataille à son adversaire, qu'il considère comme son premier défi dans l'arène.

« Je vais attaquer Gris Bordeaux et le battre. Je le trouverai partout où il se positionnera dans l'enceinte. Ce combat est un défi pour moi et je compte le gagner pour pouvoir affronter d'autres adversaires », a-t-il déclaré avec détermination.

Diop 2 ne compte pas se contenter d'une victoire aux points. Il entend imposer un combat physique au 3e Tigre de Fass, réputé pour ses qualités de puncheur. « Je vais l'attaquer, me bagarrer avec lui et le terrasser. Même si c'est un défi qu'aucun lutteur n'a réussi face à Gris Bordeaux », a-t-il lancé.

Pour justifier son assurance, le lutteur met en avant sa jeunesse et sa condition physique face à un Gris Bordeaux dont l'âge ne lui permet plus d'effectuer certains exercices physiques à l'entraînement. Diop 2 affirme, de son côté, enchaîner trois séances quotidiennes et disposer d'une puissance physique supérieure à celle de son adversaire.

« Je ne joue pas. Je suis venu dans l'arène pour faire carrière. J'ai plus de force que Gris Bordeaux et il le saura le jour du combat », a-t-il martelé.

L'autre argument avancé par Diop 2 est son soutien populaire. Il affirme même compter plus de supporters que Gris Bordeaux dans son propre quartier. Aussi, il a souligné que le mois de décembre lui porte chance. Il assure avoir remporté tous les combats disputés durant cette période.

Le 13 décembre 2026, Diop 2 aura donc l'occasion de concrétiser ses déclarations face à un Gris Bordeaux dont l'expérience et la réputation de bagarreur constituent un sérieux test pour le jeune lutteur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Diop 2 affrontera Gris Bordeaux le 13 décembre 2026 et promet de l'attaquer, se bagarrer avec lui et le terrasser. - Diop 2 met en avant sa jeunesse, ses trois séances d'entraînement quotidiennes et une puissance physique supérieure à celle de son adversaire. - Diop 2 affirme compter plus de supporters que Gris Bordeaux dans son propre quartier et assure avoir remporté tous ses combats disputés en décembre.