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Auteur: Babacar SENE

Égypte : Mohamed Salah détrône Hossam Hassan et entre dans l’histoire

Mohamed Salah s’est offert une place au sommet du football égyptien. Grâce à son doublé inscrit vendredi face au Malawi (5-0), lors des éliminatoires de la CAN 2027, l’attaquant des Pharaons a porté son compteur à 70 réalisations en 123 sélections. Il efface ainsi des tablettes Hossam Hassan, ancien détenteur du record avec 69 buts en selection.

À 34 ans, le joueur de Trabzonspor devient le meilleur buteur de l’histoire de la sélection égyptienne. Il a attendu les dernières minutes de la rencontre pour faire la différence, inscrivant d’abord un but de la tête à la 84e minute, avant de conclure sur une panenka dans le temps additionnel (90e+5).

Cette performance lui permet également de grimper sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire des sélections africaines. Avec 70 buts, Salah occupe désormais la troisième place, derrière le Zambien Godfrey Chitalu (79 buts) et le Malawite Kinnah Phiri (71 buts).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mohamed Salah a inscrit un doublé face au Malawi (5-0) en éliminatoires de la CAN 2027, portant son total à 70 buts en 123 sélections. - Il dépasse Hossam Hassan (69 buts) et devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne. - Avec 70 buts, Salah est troisième des meilleurs buteurs des sélections africaines, derrière Godfrey Chitalu (79) et Kinnah Phiri (71).