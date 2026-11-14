News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Égypte : Mohamed Salah détrône Hossam Hassan et entre dans l’histoire

Auteur: Babacar SENE

4189 Lectures 0 Commentaires | English
Égypte : Mohamed Salah détrône Hossam Hassan et entre dans l’histoire

Égypte : Mohamed Salah détrône Hossam Hassan et entre dans l’histoire

 

Mohamed Salah s’est offert une place au sommet du football égyptien. Grâce à son doublé inscrit vendredi face au Malawi (5-0), lors des éliminatoires de la CAN 2027, l’attaquant des Pharaons a porté son compteur à 70 réalisations en 123 sélections. Il efface ainsi des tablettes Hossam Hassan, ancien détenteur du record avec 69 buts en selection.

À 34 ans, le joueur de Trabzonspor devient le meilleur buteur de l’histoire de la sélection égyptienne. Il a attendu les dernières minutes de la rencontre pour faire la différence, inscrivant d’abord un but de la tête à la 84e minute, avant de conclure sur une panenka dans le temps additionnel (90e+5).

Cette performance lui permet également de grimper sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire des sélections africaines. Avec 70 buts, Salah occupe désormais la troisième place, derrière le Zambien Godfrey Chitalu (79 buts) et le Malawite Kinnah Phiri (71 buts).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Mohamed Salah a inscrit un doublé face au Malawi (5-0) en éliminatoires de la CAN 2027, portant son total à 70 buts en 123 sélections. - Il dépasse Hossam Hassan (69 buts) et devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne. - Avec 70 buts, Salah est troisième des meilleurs buteurs des sélections africaines, derrière Godfrey Chitalu (79) et Kinnah Phiri (71).
Auteur: Babacar SENE
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (0)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Bougou Konaré
Avis de DécèsBougou KonaréDate de Deces: 26 octobre, 2026🤲 8 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances