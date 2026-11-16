Sport

Auteur: Onzemondial

Élections à la FIFA : 5 idées pour vraiment concurrencer Gianni Infantino à la présidence !

Président tout-puissant de la FIFA, Gianni Infantino se présente comme le grand favori à sa succession pour l'élection de mars. Pour autant, certains profils, plus ou moins sérieux, pourraient venir tout bousculer !

Le 18 mars prochain, le football mondial pourrait bien vivre un de ses premiers grands changements. Lors du 77e congrès de la FIFA aura lieu l'élection du nouveau président. Du haut de ses 56 ans, Gianni Infantino dispose d'une large longueur d'avance malgré les innombrables polémiques autour de ses mandats depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Comment le concurrencer réellement ? Onze Mondial vous glisse trois idées à prendre plus ou moins au sérieux.

Nasser Al-Khelaïfi, la toute-puissance du Qatar

Officiellement, le patron du PSG et de l’Association européenne des clubs (ECA) n’est pas candidat. Officieusement, personne dans le football mondial ne maîtrise aussi bien l'art de la diplomatie parallèle. Très proche d'Infantino mais cité parmi les figures capables de saisir l'opportunité si le trône vacille, "NAK" n'aurait même pas besoin de faire campagne : s'il décidait de déposer son dossier avant la date limite, la moitié des présidents de fédération aurait déjà prérempli son bulletin de vote avant même d'atterrir au Maroc.

David Beckham, le cheval de Troie en costume sur mesure

À première vue, le public le range dans la case "égérie publicitaire et propriétaire glamou". C'est ce qui le rend redoutable. Co-propriétaire de l'Inter Miami, ce qui valide son éligibilité statutaire, Becks parle d'égal à égal avec les milliardaires américains, les dirigeants du Golfe, les sponsors asiatiques et les légendes sud-américaines. Il est le seul profil capable de battre Infantino sur son propre terrain : le soft power de tapis rouge, les relations avec les chefs d'État et les contrats commerciaux, la sympathie populaire en plus

Pep Guardiola, Le coup d'État du vestiaire

L'imaginer en cravate à écouter des rapports financiers à Rabat prête à sourire tant il respire le rectangle vert. Mais si l'entraîneur le plus influent du XXIe siècle décidait un matin que la seule façon d'arrêter le massacre des calendriers et la multiplication des compétitions consistait à prendre les clés de la maison mère, aucun président de fédération n'oserait le traiter comme un candidat folklorique. Son réseau au sein du City Football Group, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre lui offrirait une rampe de lancement immédiate

Michel Platini, Le retour du Roi par la fenêtre

Tout le monde le croit définitivement retiré dans le dud de la France depuis son acquittement définitif par la justice suisse. Juridiquement, son absence de fonction officielle ces dernières années constitue un obstacle majeur face au filtre d'éligibilité de la FIFA. Politiquement, en revanche, voir l'ancien triple Ballon d'or revenir régler ses comptes avec son ancien bras droit de l'UEFA, qui lui a soufflé le trône de Zurich en 2016, offrirait le duel le plus théâtral de l'histoire des institutions sportives

Éric Cantona, le candidat anti-système

Le King contre les marchands. On l’imagine déjà monter à la tribune du congrès de Rabat, col relevé, pour expliquer devant 211 délégués médusés que « quand les mouettes suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent que des fonds d'investissement vont être jetés à la mer ». Son programme tiendrait sur un ticket de métro, abolition immédiate de la VAR, retour des crampons noirs obligatoires et remplacement de l'hymne de la FIFA par un morceau d'accordéon joué par lui-même

Pour résumer

À l’approche de l’élection présidentielle de la FIFA prévue le 18 mars, Gianni Infantino pourrait voir émerger plusieurs concurrents. Onze Mondial imagine cinq candidatures potentielles pour lui succéder : Nasser Al-Khelaïfi, David Beckham, Pep Guardiola, Michel Platini et Éric Cantona. Entre diplomatie, influence médiatique et contestation du système, ces profils apporteraient des visions radicalement différentes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'élection du président de la FIFA aura lieu le 18 mars lors du 77e congrès, avec Gianni Infantino grand favori. - Onze Mondial évoque cinq candidatures potentielles : Nasser Al-Khelaïfi, David Beckham, Pep Guardiola, Michel Platini et Éric Cantona. - Nasser Al-Khelaïfi n'est officiellement pas candidat, et l'absence de fonction officielle de Michel Platini constitue un obstacle face au filtre d'éligibilité de la FIFA.