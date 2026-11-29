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Auteur: Babacar SENE

Élections législatives en Espagne : la finale du Mondial 2030 s’invite dans la campagne

L’organisation de la Coupe du monde 2030 pourrait devenir un enjeu politique majeur en Espagne. À la veille des élections législatives prévues ce dimanche 29 novembre, Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti populaire (PP) et favori des sondages face au Premier ministre sortant Pedro Sánchez, brandit la menace d’un retrait espagnol si la finale du Mondial n’est pas organisée sur le sol ibérique.

Selon RMC Sport, le leader de la droite espagnole a clairement affiché sa position concernant l’attribution de la finale, dans un contexte de rivalité autour des ambitions espagnoles et marocaines. L’Espagne espère accueillir cette ultime rencontre au Santiago Bernabéu ou au Camp Nou, tandis que le Maroc mise notamment sur le futur grand stade de Benslimane, près de Casablanca.

Cette bataille pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 pourrait ainsi s’inviter davantage dans le débat politique espagnol et raviver les tensions autour du choix du stade qui abritera le match le plus attendu de la compétition.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alberto Núñez Feijóo, chef du PP et favori des sondages, menace d'un retrait espagnol si la finale du Mondial 2030 n'est pas organisée en Espagne. - L'Espagne espère accueillir la finale au Santiago Bernabéu ou au Camp Nou, tandis que le Maroc mise sur le futur grand stade de Benslimane, près de Casablanca. - Cette bataille pour la finale pourrait s'inviter davantage dans le débat politique espagnol à la veille des élections législatives du dimanche 29 novembre.