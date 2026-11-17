Sport

Auteur: Babacar SENE

Éliminatoires CAN U23 2027 : Les Lionceaux à 90 minutes du 3e tour

L'équipe du Sénégal U23 joue gros ce mardi face au Soudan du Sud au stade Léopold Sédar Senghor. Les Lionceaux disputent le match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. Après le match nul (0-0) obtenu à Juba, les hommes de Serigne Saliou Dia sont condamnés à s’imposer pour poursuivre l’aventure.

Au match aller, les partenaires de Cheikh Tidiane Thiam avaient pourtant eu plusieurs opportunités de prendre l’avantage. Mais leur manque de réalisme dans le dernier geste ne leur avait pas permis de concrétiser leurs occasions.

De retour à domicile, les jeunes Sénégalais auront l’avantage du terrain et pourront compter sur le soutien du public pour faire la différence. Face à un adversaire qui a réussi à les neutraliser à l’aller, ils devront afficher plus d’efficacité offensive et de maîtrise pour décrocher leur billet pour le troisième tour.

L’enjeu est important puisque la prochaine étape des qualifications est programmée en mars 2027. Les Lionceaux n’ont donc pas droit à l’erreur s’ils veulent poursuivre leur rêve de participer à la phase finale de la CAN U23.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal U23 affronte le Soudan du Sud ce mardi au stade Léopold Sédar Senghor en match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027. - Après un nul 0-0 à l'aller à Juba, les Lionceaux doivent s'imposer pour se qualifier pour le troisième tour. - La prochaine étape des qualifications est programmée en mars 2027.