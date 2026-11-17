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Auteur: Babacar SENE

Éliminatoires CAN U23 : Le Sénégal écarte le Soudan du Sud et donne rendez-vous au Maroc au 3e tour

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans a validé son billet pour le 3e tour des éliminatoires de la CAN U23. Opposés au Soudan du Sud ce mardi, au stade Léopold Sédar Senghor, les Lionceaux se sont largement imposés (3-1) lors du match retour.

Après une première période disputée, durant laquelle les hommes de Serigne Saliou Dia ont peiné à trouver la faille face à une équipe sud-soudanaise très agressive, les Sénégalais ont fait la différence au retour des vestiaires. Yaya Diémé a ouvert le score à la 46e mn, avant qu’Ibrahima Cissé ne double la mise trois minutes plus tard (49e).

Dominateurs, les Lionceaux ont scellé leur victoire à la 59e mn par El Hadj Abdoulaye Dieng. Le prometteur défenseur de Génération Foot a inscrit le troisième but sénégalais d’un magnifique retourné acrobatique. Dans les arrêts de jeu, le Soudan du Sud a sauvé l’honneur (90+2).

Avec cette victoire nette (3-1), le Sénégal, qui avait concédé le nul à l'aller ( 0-0), valide sa qualification pour le dernier tour, où il retrouvera le Maroc pour une place en phase finale de la CAN U23.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal U23 a battu le Soudan du Sud 3-1 au stade Léopold Sédar Senghor lors du match retour. - Yaya Diémé (46e), Ibrahima Cissé (49e) et El Hadj Abdoulaye Dieng (59e) ont marqué pour le Sénégal ; le Soudan du Sud a réduit le score à la 90+2. - Après un nul 0-0 à l'aller, le Sénégal se qualifie pour le 3e tour où il affrontera le Maroc.