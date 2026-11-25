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Auteur: Mouhamed CAMARA

« En tant que Marocain, je ne vais pas faire semblant... » : la réaction cash de Moulay Ali sur le verdict du TAS

​Au Maroc, la pilule ne passe pas après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de réattribuer le titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal. L'un des chroniqueurs réputés du site Le360 a regretté que « la plus belle des CAN » se soit terminée en communiqués.

​Dans un texte titré « CAN : un ballon qui ne tourne pas rond », Serghouchni Moulay Ali déplore une deuxième défaite face au Sénégal. « En tant que Marocain, je ne vais pas faire semblant d’être d’accord. Nous jouions chez nous, nous y avons cru jusqu’au bout, et le titre nous échappe une deuxième fois, cette fois dans un bureau à Lausanne », écrit-il. Il ajoute : "je l’avoue: j’ai du mal à accepter la sentence."

​Dans sa chronique, l'auteur a trouvé judicieux que le TAS ait motivé son verdict, notamment en rappelant que l'arbitre avait autorité sur la rencontre, mais regrette la décision tranchée en faveur du Sénégal.

​Quoi qu'il en soit, concède-t-il, un succès marocain dans les bureaux n'aurait pas eu la même saveur qu'un titre remporté sur le terrain sans polémique. Parce que, selon Moulay Ali, la fête offerte par les Marocains à l'Afrique a été gâchée, entachée, note-t-il. « Ce que le Maroc a offert à l’Afrique, c’est d’abord une fête. Neuf stades, six villes, de Tanger à Agadir. Des pelouses dont la qualité a été unanimement saluée, malgré les fortes pluies. Plus de 1,25 million de spectateurs, un record dans l’histoire de la compétition, et un nombre de sponsors jamais atteint auparavant. Des supporters venus de tout le continent dans nos rues. Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu la plus belle des CAN. Et puis, il y a eu cette 98e minute (...) Ce qui aurait dû s’achever dans la fête s’est terminé en communiqués, en batailles juridiques et en audiences. Dix mois de procédure. C’est cela qui me reste en travers de la gorge. Pas seulement le résultat. La manière », juge le chroniqueur marocain.

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​Toutefois, Serghouchni Moulay Ali refuse de s'emporter et de verser dans des polémiques inutiles envers le peuple sénégalais. Contrairement à certains de ses compatriotes, il a rappelé l'unité entre deux pays dont les liens fraternels durent depuis des décennies. « Et aux Sénégalais, je veux dire ceci : vous aussi, vous avez attendu. Je peux contester une décision sans oublier que nous sommes deux peuples frères. Cette amitié vaut bien plus qu’une coupe (...) Au fond, ce n’est que du football. Un jeu qui nous rend heureux, qui nous réunit, et qui parfois nous brise le cœur. Mais il ne faut pas qu’un ballon qui ne tourne pas rond nous fasse tourner la tête dans le mauvais sens », conseille le chroniqueur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le chroniqueur marocain Serghouchni Moulay Ali (Le360) affirme ne pas « faire semblant d'être d'accord » après la réattribution du titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal par le TAS. - Il regrette que « la plus belle des CAN » se soit terminée « en communiqués, en batailles juridiques et en audiences » après dix mois de procédure. - Il refuse de polémiquer avec le peuple sénégalais, rappelant les liens fraternels entre les deux pays et estimant que « ce n'est que du football ».