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Auteur: Babacar SENE

Équipe du Sénégal : Pathé Mboup, deux matchs, douze minutes de rêve !

Il n’aura fallu que quelques minutes à Pathé Mboup pour se faire une place dans la Tanière et dans l’histoire du football sénégalais. Pour ses deux premières apparitions sous le maillot du Sénégal, l’attaquant de Brest a frappé fort, avec deux buts et une passe décisive en seulement douze minutes de jeu. Une entrée en matière tout simplement remarquable !

Convoqué pour la première fois en équipe nationale, le joueur de 23 ans a immédiatement justifié la confiance de Patrick Vieira. Jeudi dernier, face au Soudan (4-1), l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur avait trouvé le chemin des filets quelques secondes seulement après son entrée en jeu à la 86e mn, sur son premier ballon.

Ce lundi, lors de la manche retour à Juba, Pathé Mboup a récidivé avec encore plus d'impact. Alors que les Lions peinaient à se défaire d'une accrocheuse formation soudanaise, l'ailier est entré à la 87e mn. En quelques minutes, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, contribuant directement au succès sénégalais (4-2).

En deux sorties et douze minutes jouées, le natif de Mbao a marqué les esprits et envoyé un signal fort au sélectionneur. Efficace, percutant et décisif, il a déjà démontré qu'il pouvait être une arme supplémentaire dans le dispositif des Lions.

Alors que Patrick Vieira souhaite insuffler un nouveau souffle à la sélection en misant notamment sur la jeunesse, Pathé Mboup vient de marquer de précieux points. Au regard de ses débuts fracassants, le Brestois semble bien parti pour s'installer durablement dans la Tanière.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Pathé Mboup a marqué deux buts et délivré une passe décisive en seulement douze minutes lors de ses deux premières apparitions avec le Sénégal. - Jeudi face au Soudan (4-1), il a marqué quelques secondes après son entrée à la 86e minute, sur son premier ballon. - Lundi à Juba, entré à la 87e minute, il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire sénégalaise (4-2).