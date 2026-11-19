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Auteur: Babacar SENE

Équipe nationale d’Argentine : la mère de Lionel Messi désigne son successeur !

Nico Paz a vécu un moment particulièrement marquant lors du dernier rendez-vous de Lionel Messi avec la sélection argentine, en octobre face au Bénin (3-0). Le jeune milieu offensif de Côme aurait reçu un message chargé d’émotion de la part de la mère de l’octuple Ballon d’Or, qui voit en lui celui appelé à prendre la relève de son fils.

Une scène touchante racontée par Fabián Paz, l’oncle du joueur, sur les ondes de Radio La Red. À la sortie des vestiaires, Nico Paz a croisé la mère de Lionel Messi, visiblement bouleversée. Alors qu’il venait lui saluer, celle-ci lui aurait adressé des paroles particulièrement fortes.

« Nico est sorti des vestiaires et a trouvé la mère de Léo en train de pleurer. Il est allé la saluer, car il la connaissait déjà, et elle lui a pris la main en lui disant : "Tu es le successeur de mon fils" », a relaté son oncle.

Cette déclaration a profondément marqué le jeune international argentin. Attendu dans la voiture par son oncle, Nico Paz est arrivé complètement abasourdi par ce qu’il venait de vivre.

« Je l’attendais dans la voiture et quand il est arrivé, il était sous le choc. Il n’arrêtait pas de répéter : "Je n’arrive pas à croire ce qui vient de m’arriver" », a poursuivi Fabián Paz.

À 22 ans, avec 16 sélections et 6 buts sous le maillot de l’Albiceleste, Nico Paz s’impose progressivement comme l’un des jeunes talents prometteurs du football argentin. Une reconnaissance aussi symbolique que forte, venant de la mère de celui qui a marqué l’histoire de la sélection.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Nico Paz a croisé la mère de Lionel Messi en sortie des vestiaires lors du dernier rassemblement de l'Argentine en octobre face au Bénin (3-0). - Selon son oncle Fabián Paz sur Radio La Red, elle lui a pris la main en lui disant : « Tu es le successeur de mon fils ». - Nico Paz, 22 ans, compte 16 sélections et 6 buts avec l'Albiceleste.