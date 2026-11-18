Espagne : Juan Mata annonce officiellement sa retraite
C’est la fin d’une belle aventure pour Juan Mata. À 38 ans, l’ancien international espagnol a officiellement annoncé, ce mercredi, qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnelle. Après vingt années passées sur les terrains, le milieu offensif gaucher a fait ses adieux au football dans un message publié sur son compte Instagram.
Révélé sous les couleurs du FC Valence, où il a évolué entre 2007 et 2011, Mata s’est véritablement imposé parmi les grands noms du football européen lors de son passage à Chelsea. Chez les Blues, l’Espagnol a notamment signé une saison 2012-2013 remarquable, avec un bilan de 22 buts et 33 passes décisives en 74 rencontres.
Après son aventure londonienne, le champion du monde 2010 a poursuivi sa carrière à Manchester United, avant de connaître de nouvelles expériences à Galatasaray, au Japon et en Australie.
Juan Mata fait partie du cercle très fermé des joueurs ayant remporté la Coupe du monde (2010), l’Euro (2012), la Ligue des champions (2012) et la Ligue Europa (2013 et 2017).
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