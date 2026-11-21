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Auteur: AFP

Espagne : le Real Madrid, grâce au revenant Vinicius, se sort du piège contre Vigo

Indigne de son rang en première période et mené 1-0, le Real Madrid est parvenu à renverser le Celta Vigo (2-1), grâce à une accélération et à une passe décisive du "revenant" Vinicius Jr, samedi lors de la 13e journée de Liga.

Grâce à ce succès étriqué, le Real revient à hauteur du leader, le FC Barcelone, qui reçoit dimanche Villarreal.

Amorphes en première période, les Madrilènes ont pu s'estimer chanceux de revenir aux vestiaires avec un seul but de retard sur les Galiciens, qui ont ouvert le score par Duran dès la 6e minute avant de voir Thibault Courtois multiplier les parades.

Quant à Kylian Mbappé, il est certes parvenu à obtenir un pénalty... qu'il a envoyé nettement au-dessus de la barre transversale, peu avant la mi-temps.

De retour de suspension, Vinicius est entré en jeu à la 57e minute et le Brésilien a été à l'origine de l'égalisation du Real : au bout d'une accélération tranchante, il a transmis le ballon à Mbappé, qui à l'entrée de la surface a aussitôt servi Jude Bellingham, dont la frappe pure n'a laissé aucune chance au gardien du Celta (1-1, 66e).

Dans les dernières minutes du match, "Vini" a alors déposé un ballon sur la tête d'Espi, qui s'y est repris à deux fois pour inscrire le but de la victoire madrilène (2-1, 85e).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Real Madrid a battu le Celta Vigo 2-1 après avoir été mené 1-0 à la mi-temps. - Vinicius Jr, entré à la 57e minute, a été à l'origine de l'égalisation de Jude Bellingham à la 66e. - Vinicius a délivré une passe décisive à Espi, qui a inscrit le but de la victoire à la 85e minute.