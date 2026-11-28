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Auteur: AFP

Espagne: le Real Madrid stoppé par Alavés, Bellingham voit rouge

Vainqueur de ses dix derniers matches, le Real Madrid a vu sa série brisée par Alavés samedi en Liga (2-1) sous les sifflets du stade Santiago Bernabéu, au terme d'un match houleux où Jude Bellingham a reçu un carton rouge.

Cette fois-ci, pas de "remontada" pour les hommes de José Mourinho: pour la quatrième fois sur ses cinq dernières sorties, l'armada de stars madrilène, habituée aux départs chaotiques et aux réactions électriques, a une nouvelle fois été menée au score. Mais elle a fini par s'incliner, à dix, au terme d'une nouvelle séquence rocambolesque.

Alors qu'il pensait obtenir un pénalty salvateur, le milieu anglais Jude Bellingham a reçu un deuxième carton jaune pour simulation et laissé ses coéquipiers terminer le match en infériorité numérique (88e), sans parvenir à égaliser.

Les Merengues, menés 2-0 à l'heure de jeu, n'ont pas pu éviter leur deuxième défaite de la saison en Liga, malgré un 14e but porteur d'espoir de Kylian Mbappé (69e, 2-1) et l'entrée du jeune Carlos Espi, sauveur attitré depuis le début de saison, qui a trouvé le poteau (83e) et vu sa tentative de "Madjer" fuir le cadre de peu (90e+4).

Puni pour sa suffisance, le géant espagnol chute à la troisième place (33 points), derrière l'Atlético (2e, 34 points), vainqueur plus tôt à Elche (3-2), et le FC Barcelone (1er, 36 points), en déplacement dimanche à La Corogne (12e) avec la possibilité de reprendre six longueurs d'avance sur son éternel rival.

"L'arbitre a été très permissif, mais je le dis, nous n'avons pas perdu à cause de l'arbitre. Jude m'assure qu'il y avait pénalty, donc je le crois. (...) Nous avons manqué de fraîcheur, mais c'est ma responsabilité, ce sont mes décisions. Nous avons perdu des points que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre", a-t-il reconnu.

"Vous avez de quoi faire parler jusqu'à mercredi: le Real Madrid a perdu, a mal joué, l'entraîneur s'est trompé sur ses choix, sur ses changements... pas besoin d'inventer des choses", a-t-il rétorqué à une question sur la frustration affichée par Arda Güler lors de sa sortie.

- Incident raciste à Malaga -

Ce revers profite directement aux Colchoneros, nouveaux dauphins des Catalans, qu'ils vont défier mercredi prochain au Camp Nou en match avancé de la 23e journée, tandis que le Real ira à Saint-Sébastien affronter la Real Sociedad.

Les hommes de Diego Simeone, en tête de deux buts dès la septième minute, ont cependant dû batailler pour l'emporter sur la pelouse d'Elche, avant-dernier du championnat, revenu au score à deux reprises (27e, 49e).

L'attaquant argentin Julian Alvarez, auteur seulement de son deuxième but de la saison, avait creusé l'écart en fin de première mi-temps (41e, 3-1), avant de rater plusieurs occasions en fin de match.

Surpris plus tôt dans l'après-midi (1-0) par le Rayo Vallecano (13e, 15 points), le Betis (4e, 27 points) se retrouve distancé par les trois géants, mais garde une bonne marge d’avance sur la Real Sociedad (5e, 22 points).

Le club basque est talonné par le promu Santander, surprenant sixième, à deux longueurs, après son succès la veille (3-1) contre Levante (16e), et par son voisin, l’Athletic Bilbao (7e, 19 points), vainqueur dans la douleur (4-3) à Malaga (20e, 5 points), toujours bon dernier.

L'Athletic Bilbao et la Liga ont dénoncé après la rencontre des cris racistes de la part d'un supporter de Malaga, à la Rosaleda, envers les frères Nico et Inaki Williams, précisant que l'individu avait été "identifié" et "expulsé" du stade.

"La Liga, comme dans les cas précédents, engagera les actions judiciaires appropriées et continuera à œuvrer pour éradiquer ces comportements de notre sport", écrit l'instance dans un communiqué.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Real Madrid a perdu 2-1 contre Alavés, mettant fin à une série de dix victoires. - Jude Bellingham a reçu un carton rouge pour simulation à la 88e minute. - Le Real Madrid chute à la troisième place avec 33 points, derrière l'Atlético (34) et le FC Barcelone (36).