Sport

Auteur: Valeria Rubino

"Être nigérian, avoir ce sang-là..." : Bam Adebayo revendique fièrement ses origines

Né dans le New Jersey d’un père nigérian et d’une mère afro-américaine, Bam Adebayo a toujours eu une histoire particulière avec ses origines. Vendredi soir, après la victoire du Miami Heat face aux New York Knicks (108-105) au Madison Square Garden, le pivot américain s’est confié sur son identité, son héritage nigérian et son regard sur la nouvelle génération de basketteurs africains. Une victoire avec une saveur particulière pour le pivot né à Newark, à quelques kilomètres seulement de New York.

« C’est génial de gagner au Madison Square Garden. On dit que c’est l’une des plus grandes salles où jouer. Pouvoir venir ici et décrocher une victoire, c’est vraiment super pour nous », confie Bam Adebayo après la rencontre.

Mais au-delà du résultat sportif, c’est surtout son histoire familiale et ses racines africaines qui ont marqué notre échange. Son vrai nom est Edrice Femi Adebayo ; Bam est un surnom que sa mère lui a donné quand il était petit. Son père, John Adebayo, était originaire du Nigeria, tandis que sa mère, Marilyn Blount, est afro-américaine.

À l’âge de sept ans, il a quitté le New Jersey avec sa mère pour s’installer en Caroline du Nord. Son rapport à ses origines nigérianes a pris une place particulière dans son parcours personnel. Aujourd’hui, le joueur du Miami Heat revendique cet héritage avec fierté.

Interrogé sur ce que représente pour lui le fait d’avoir des origines nigérianes, sa réponse a été sans équivoque : « Être nigérian, avoir ce sang-là… On dit toujours de nous que nous travaillons dur et que nous avons une éthique de travail acharnée.»

Un héritage qu’il associe directement aux valeurs de la persévérance. Et lorsqu’on lui a demandé quel conseil il donnerait aux jeunes Africains qui rêvent un jour de rejoindre la NBA, son message a été simple : « Avoir cette volonté de travailler dur, mais aussi ne pas avoir peur de rêver. »

Un conseil particulièrement intéressant alors que le basketball africain continue de gagner en visibilité sur la scène internationale, notamment grâce à la Basketball Africa League (BAL).

Au Miami Heat cette saison, Bam Adebayo partage également le vestiaire avec un autre joueur d’origine nigériane : Giannis Antetokounmpo. Une présence africaine qui se retrouve aussi dans l’ambiance du vestiaire.

Lors de notre passage auprès de l’équipe, Giannis avait son enceinte et les joueurs écoutaient de la musique africaine. Parmi les morceaux diffusés figurait notamment « Isaka (6am) », de Ciza, Jazzwrld et Thukuthela, trois artistes sud-africains. Un titre porté par les sonorités de l’Amapiano et du 3-Step, qui témoigne du rayonnement de la nouvelle scène musicale du continent. Du Nigeria à l’Afrique du Sud, la culture africaine est ainsi présente jusque dans le vestiaire du Miami Heat.

Sur le terrain, les deux joueurs sont également en train de construire leurs automatismes. Interrogé sur son association avec Giannis, Bam Adebayo explique : « Ça va dans le bon sens. On essaie encore de trouver nos repères. Il nous reste beaucoup de chemin à faire. On en est au match 18, donc il nous reste beaucoup de basket à jouer. »

À 29 ans, Bam Adebayo est l’un des joueurs majeurs du Miami Heat. Sélectionné en 14ème position de la Draft NBA 2017, il a passé toute sa carrière professionnelle à Miami et est devenu le capitaine de la franchise. Double champion olympique avec Team USA, à Tokyo en 2021 et à Paris en 2024, il a également inscrit son nom dans l’histoire de la NBA avec ses 83 points contre Washington en mars 2026.

De Newark aux plus grandes scènes du basketball mondial, son parcours raconte aussi une histoire de racines, d’identité et de transmission.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bam Adebayo, né d'un père nigérian et d'une mère afro-américaine, revendique fièrement son héritage nigérian après la victoire du Miami Heat face aux Knicks (108-105). - Il conseille aux jeunes Africains qui rêvent de NBA d'avoir la volonté de travailler dur et de ne pas avoir peur de rêver. - Bam Adebayo partage le vestiaire du Miami Heat avec Giannis Antetokounmpo, également d'origine nigériane.