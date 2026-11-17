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Auteur: Foot Mercato

Euro 2028 : tous les chapeaux sont connus

Les chapeaux des éliminatoires de l’Euro 2028 sont tous connus. Avant le tirage au sort du 6 décembre à Belfast, tour d’horizon des forces en présence, des adversaires potentiels des Bleus et du règlement de la compétition.

Les chapeaux des qualifications pour l’Euro 2028 se précisent à l’approche du tirage au sort, programmé le dimanche 6 décembre au Centre international de conventions de Belfast, en Irlande du Nord. La compétition phare se disputera du 9 juin au 9 juillet 2028 et sera organisée conjointement par cinq nations, l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles, l’Irlande du Nord et la République d’Irlande accueilleront la 18e édition du Championnat d’Europe avec neuf stades répartis sur leurs territoires. Une organisation particulière puisque, pour la première fois dans l’histoire de la compétition, cinq pays seront associés à l’accueil du tournoi. Londres, Glasgow, Cardiff, Belfast et Dublin feront partie des villes hôtes avec plusieurs enceintes prestigieuses mobilisées pour l’occasion. Le match d’ouverture et la finale se joueront à Wembley, à Londres, tandis que les autres rencontres seront réparties dans les différents pays organisateurs.

Avant de connaître les 24 nations qui participeront au tournoi, place désormais aux éliminatoires, dont le coup d’envoi sera donné en mars 2027, pour une phase de groupes qui s’achèvera en novembre de la même année. Les sélections seront réparties en douze groupes de quatre ou cinq équipes, selon la composition définitive du tirage au sort. Chaque nation affrontera les autres membres de son groupe lors de matches aller-retour. À l’issue de cette phase, les douze premiers ainsi que les huit meilleurs deuxièmes obtiendront directement leur qualification pour l’Euro 2028. Les quatre derniers billets seront ensuite attribués en mars 2028 à l’occasion des barrages, qui permettront de compléter le tableau final des 24 participants. Les cinq pays hôtes bénéficient, de leur côté, d’une qualification automatique, mais devraient également prendre part aux éliminatoires.

Du très lourd dans le chapeau 1

Le premier chapeau réunira les douze meilleures nations européennes, parmi lesquelles figurent l’Espagne, le Portugal, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Croatie, la Grèce et l’Italie. Les autres sélections seront réparties dans quatre chapeaux selon leur classement, avec plusieurs places encore à attribuer. Les qualifications débuteront en mars et se termineront en novembre 2027. Au total, les vainqueurs des douze groupes ainsi que les huit meilleurs deuxièmes décrocheront directement leur billet pour la compétition. Les dernières places seront attribuées lors des barrages prévus en mars 2028.

La composition des autres chapeaux est, elle aussi, presque entièrement connue. Le deuxième regroupe la Suisse, la Turquie, la Serbie, le Pays de Galles, la Suède, l’Autriche, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, l’Irlande du Nord et la République tchèque, avec l’Irlande qui ferme la marche. La Roumanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Slovaquie, l’Islande, la Géorgie, la Pologne, l’Ukraine, Israël et l’Albanie figurent dans le troisième chapeau, qui a accueilli ce mardi soir le Kosovo. Le quatrième comprend l’Arménie, la Moldavie, le Kazakhstan, la Lettonie, Saint-Marin, la Finlande, Chypre, les îles Féroé, la Bulgarie, le Luxembourg, l’Estonie et la Biélorussie, tandis que Malte, l’Azerbaïdjan, la Lituanie, Andorre, Gibraltar et le Liechtenstein composent le cinquième et dernier chapeau.

Les chapeaux détaillés

Chapeau 1 : Espagne, Portugal, France, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Grèce, Belgique, Allemagne, Danemark, Norvège et Croatie Chapeau 2 : Suisse, Turquie, Serbie, Pays de Galles, Suède, Autriche, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Irlande du Nord, République Tchèque, Slovénie, Irlande Chapeau 3 : Roumanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Slovaquie, Géorgie, Pologne, Ukraine, Israël, Albanie, Islande, Ecosse, Kosovo Chapeau 4 : Arménie, Moldavie, Kazakhstan, Lettonie, Saint-Marin, Finlande, Chypre, Îles Féroé, Bulgarie, Luxembourg, Biélorussie, Estonie Chapeau 5 : Malte, Azerbaïdjan, Lituanie, Andorre, Gibraltar, Liechtenstein

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028 aura lieu le dimanche 6 décembre à Belfast, en Irlande du Nord. - L'Euro 2028 sera organisé conjointement par l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, avec le match d'ouverture et la finale à Wembley. - Les éliminatoires débuteront en mars 2027 et s'achèveront en novembre 2027 ; les douze vainqueurs de groupe et les huit meilleurs deuxièmes se qualifieront directement, les quatre derniers billets étant attribués en barrages en mars 2028.