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Auteur: Babacar SENE

FIFA : Philippe Diallo à la conquête des voix africaines

En lice pour la présidence de la FIFA, Philippe Diallo entame une offensive diplomatique en Afrique. Le président de la Fédération française de football (FFF) est attendu ce samedi à Abuja, au Nigeria, où se tiendra la 48e assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF). Un rendez-vous qu’il compte mettre à profit pour défendre son projet et rallier des soutiens sur le continent.

Avec 54 voix au sein du scrutin présidentiel de la FIFA, l’Afrique constitue un enjeu majeur dans la course à la succession, prévue en mars 2027. Deuxième bloc électoral le plus important derrière l’Europe, le continent pourrait peser lourd dans l’issue de cette élection.

Philippe Diallo devrait ainsi profiter de sa présence à Abuja pour échanger avec plusieurs responsables de fédérations africaines et leur exposer les grandes lignes de sa candidature. Si Gianni Infantino, président sortant, bénéficie a priori d’un soutien conséquent sur le continent, des désaccords seraient toutefois apparus en coulisses entre certaines fédérations et la ligne défendue par la CAF.

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Le dirigeant français, d’origine sénégalaise, pourrait chercher à capitaliser sur ces éventuelles dissensions pour séduire de nouveaux alliés. À quelques mois du scrutin, cette première tournée africaine s’inscrit dans une stratégie visant à consolider sa campagne et à peser dans une bataille électorale qui s’annonce particulièrement disputée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Philippe Diallo, président de la FFF et candidat à la présidence de la FIFA, est attendu samedi à Abuja pour la 48e assemblée générale de la CAF. - L'Afrique représente 54 voix au scrutin présidentiel de la FIFA prévu en mars 2027, ce qui en fait le deuxième bloc électoral derrière l'Europe. - Philippe Diallo, d'origine sénégalaise, pourrait capitaliser sur d'éventuelles dissensions entre certaines fédérations africaines et la ligne défendue par la CAF.