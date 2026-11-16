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Auteur: Babacar SENE

FIFA : Philippe Diallo se lance à l’assaut de la présidence face à Infantino

La course à la présidence de la FIFA pourrait prendre une nouvelle dimension. Philippe Diallo a officiellement décidé de briguer le fauteuil de président de l’instance mondiale du football. Le patron de la Fédération française de football (FFF) entend ainsi concurrencer Gianni Infantino lors de l’élection programmée le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

Après les premières informations faisant état de ses ambitions, le dirigeant français a franchi un cap en acceptant l’invitation de l’UEFA. L’instance européenne lui a apporté son soutien unanime ce lundi, renforçant ainsi sa position dans la perspective de ce scrutin.

Dans un communiqué, l’UEFA a justifié cette initiative par la nécessité de redonner un nouvel élan à la gouvernance du football mondial. « Sur fond de sérieuses inquiétudes quant à l’orientation de la FIFA, les associations nationales ont appelé à un regain d’unité et de confiance au sein de la communauté mondiale du football », a indiqué l’organisation.

La candidature de Philippe Diallo doit toutefois franchir une dernière étape institutionnelle. Elle sera soumise mardi à l’approbation du comité exécutif de la Fédération française de football. Si elle est validée, le président de la FFF se positionnera officiellement comme un concurrent de Gianni Infantino pour diriger la FIFA. Avec cette candidature du patron du football français, l’Europe du football affiche visiblement son intention de faire tomber Gianni Infantino.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Philippe Diallo, président de la FFF, a décidé de briguer la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino lors de l'élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat. - L'UEFA lui a apporté son soutien unanime ce lundi, justifiant cette initiative par la nécessité de redonner un nouvel élan à la gouvernance du football mondial. - Sa candidature sera soumise mardi à l'approbation du comité exécutif de la FFF avant de se positionner officiellement.