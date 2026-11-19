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Auteur: Babacar SENE

FIFA : trois candidats officiellement retenus pour la présidentielle de 2027

La course à la présidence de la FIFA est désormais lancée. Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat à la tête de l’instance mondiale du football, devra faire face à deux concurrents lors de l’élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.

La FIFA a officiellement confirmé les candidatures du Suisse Gianni Infantino, du Français Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), et du Japonais Kohzo Tashima. Les trois prétendants ont été proposés par leurs associations membres respectives dans le cadre du processus électoral.

Dans un communiqué, l’instance mondiale a précisé que les dossiers ont été transmis à la commission électorale compétente, chargée de vérifier l’éligibilité des candidats conformément aux dispositions de son règlement de gouvernance.

« Après la convocation de l’élection effectuée par le Conseil de la FIFA le 29 avril 2026, le secrétariat général de la FIFA a reçu les candidatures suivantes, proposées par les associations membres de la FIFA, en vue de l’élection présidentielle qui se tiendra dans le cadre du 77e Congrès de la FIFA à Rabat (Maroc), le 18 mars 2027 », indique l’organisation.

Les noms des trois candidats, présentés par ordre alphabétique, sont Philippe Diallo, Gianni Infantino et Kohzo Tashima.

La FIFA précise également que les associations membres seront informées de la liste définitive des candidats retenus après validation de leur admissibilité. Cette étape est prévue au plus tard le 18 février 2027, conformément aux Statuts de l’organisation et au calendrier électoral.

Le 77e Congrès de la FIFA, prévu à Rabat, sera ainsi le rendez-vous décisif pour départager les trois prétendants à la tête du football mondial.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La FIFA a confirmé les candidatures de Gianni Infantino, Philippe Diallo et Kohzo Tashima pour l'élection présidentielle du 18 mars 2027 à Rabat. - Les dossiers ont été transmis à la commission électorale chargée de vérifier l'éligibilité des candidats. - La liste définitive des candidats retenus sera communiquée aux associations membres au plus tard le 18 février 2027.