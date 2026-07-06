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Fin de la brouille : Eumeu Sène et Bour Guéweul fument le calumet de la paix

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

il y a 2 jours 3266 Lectures 5 Commentaires | English
Fin de la brouille : Eumeu Sène et Bour Guéweul fument le calumet de la paix

Fin de la brouille : Eumeu Sène et Bour Guéweul fument le calumet de la paix

La page de la brouille est désormais tournée entre le lutteur Eumeu Sène et le chroniqueur sportif Bour Guéweul. Quelques jours après l'incident qui les avait opposés en direct sur le plateau de l'émission "Pencum Lamb" diffusée vendredi dernier sur Bantamba TV, les deux hommes ont choisi la voie de l'apaisement.

Accompagné de l'animateur Bécaye Mbaye, Bour Guéweul s'est rendu chez Eumeu Sène afin de dissiper les malentendus. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle, marquée par des échanges cordiaux et une volonté commune de préserver les valeurs de respect et de dialogue.

À l'issue de cette entrevue, les deux protagonistes ont officiellement enterré la hache de guerre, mettant ainsi un terme au différend né lors de leur altercation télévisée. Cette réconciliation scelle la polémique qui avait suscité de nombreuses réactions dans le monde de la lutte et sur les réseaux sociaux. Un dénouement heureux qui témoigne de la volonté des deux hommes de privilégier le pardon et la concorde.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Bour Guéweul s'est rendu chez Eumeu Sène avec l'animateur Bécaye Mbaye pour dissiper les malentendus. - La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle, avec des échanges cordiaux et une volonté de préserver le respect. - Les deux hommes ont officiellement enterré la hache de guerre, mettant fin au différend né lors d'une altercation télévisée.
Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (5)

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  • image
    Aucune dignité il y a 1 jour
    Comment il va te respecter. Il t'insulte Il te menace. Tu décides de porter plainte et après les interventions c'est toi la victime qui se déplace chez lui pour qu'il s'excuse. Du n'importe quoi si ce n'est du griotisme.
  • image
    Deug il y a 1 jour
    C' est une convocation chez Eumeu Sène du gueweul Bour pays Lamigne te amoul fitt en présence Because complice après on leur donne un passé pour rentrer quel niak Diom.
  • image
    Pisko il y a 1 jour
    Reconciliation à la senegalaise..avec des arrieres pensées tenaces
  • image
    Isco il y a 1 jour
    Ces gens de la lutte (lutteurs-chroniqueurs-reporter) nous emmerdent waye chaque jour si n'est pas agression c'est drogue, insulte, saccage, vol. Momoléne gnou waye.

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