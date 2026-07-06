Sport

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

il y a 2 jours

Fin de la brouille : Eumeu Sène et Bour Guéweul fument le calumet de la paix

La page de la brouille est désormais tournée entre le lutteur Eumeu Sène et le chroniqueur sportif Bour Guéweul. Quelques jours après l'incident qui les avait opposés en direct sur le plateau de l'émission "Pencum Lamb" diffusée vendredi dernier sur Bantamba TV, les deux hommes ont choisi la voie de l'apaisement.

Accompagné de l'animateur Bécaye Mbaye, Bour Guéweul s'est rendu chez Eumeu Sène afin de dissiper les malentendus. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle, marquée par des échanges cordiaux et une volonté commune de préserver les valeurs de respect et de dialogue.

À l'issue de cette entrevue, les deux protagonistes ont officiellement enterré la hache de guerre, mettant ainsi un terme au différend né lors de leur altercation télévisée. Cette réconciliation scelle la polémique qui avait suscité de nombreuses réactions dans le monde de la lutte et sur les réseaux sociaux. Un dénouement heureux qui témoigne de la volonté des deux hommes de privilégier le pardon et la concorde.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bour Guéweul s'est rendu chez Eumeu Sène avec l'animateur Bécaye Mbaye pour dissiper les malentendus. - La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle, avec des échanges cordiaux et une volonté de préserver le respect. - Les deux hommes ont officiellement enterré la hache de guerre, mettant fin au différend né lors d'une altercation télévisée.