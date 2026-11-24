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Auteur: Babacar SENE

Finale CAN 2025 : le Maroc saisit le TAS à la dernière minute

Alors que le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’apprête à rendre son verdict ce mardi dans le litige opposant le Sénégal au Maroc autour de la finale de la CAN 2025, les tensions ne retombent pas. À quelques heures de la décision, la Fédération marocaine aurait adressé un courrier de dernière minute à l’instance basée à Lausanne pour dénoncer un incident qu’elle juge suffisamment important pour être signalé.

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Selon les informations de RMC Sport, le Maroc aurait alerté le TAS sur un échange téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), et l’un des trois arbitres chargés d’examiner le recours. Une démarche qui intervient dans un contexte particulièrement sensible, alors que les deux camps attendent de connaître l’issue de cette bataille juridique.

Pour rappel, le Sénégal avait remporté la finale sur le terrain face au Maroc (1-0 après prolongation). Mais, à la suite d'une décision controversée de la CAF, le trophée avait finalement été attribué aux Marocains sur tapis vert. Contestant cette décision, la FSF a porté l’affaire devant le TAS dans l’espoir de récupérer son titre.

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Ce nouveau signalement marocain vient ainsi ajouter un épisode supplémentaire à un dossier déjà marqué par de fortes tensions. Le verdict attendu ce mardi est désormais particulièrement scruté par les deux nations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Fédération marocaine a adressé un courrier de dernière minute au TAS avant le verdict attendu ce mardi. - Selon RMC Sport, le Maroc a alerté le TAS sur un échange téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la FSF, et l'un des trois arbitres chargés d'examiner le recours. - Le Sénégal avait remporté la finale sur le terrain (1-0 après prolongation), mais la CAF avait attribué le trophée aux Marocains sur tapis vert, décision contestée devant le TAS par la FSF.