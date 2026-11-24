Finale CAN 2025 : Le Sénégal déclaré Champion d'Afrique (verdict TAS)
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché en faveur des Lions de la Téranga. Ce mardi, l'instance a, à l'unanimité de ses membres, rétabli la vérité du terrain et donné le titre de champion d'Afrique 2025 à Sadio Mané, Pape Thiaw et Cie, vainqueurs sur le rectangle vert sur le score de 1-0 après le but de Pape Guèye.
Le litige sportif certainement le plus célèbre de l'histoire du foot africain est allé en faveur du Sénégal. Le Tribunal arbitral du sport a fait respecter les règles inébranlables du football, notamment la Loi 5 de l'IFAB qui donne les pleins pouvoirs à l'arbitre sur les décisions concernant une rencontre.
En effet, dans sa décision, le TAS considère que "l’arbitre est le seul juge du bon déroulement du match. A cet égard, il avait l’autorité exclusive pour décider si le match était définitivement arrêté ou si les conditions étaient réunies pour qu’il reprenne".
Par ce verdict, le Tribunal arbitral du sport annule celui du jury disciplinaire de la CAF qui, 3 mois après la finale, avait attribuée la victoire au Maroc, sur tapis vert. Le Sénégal récupère ainsi son titre et ajoute officiellement une deuxième étoile à son maillot.
Commentaires (75)
À travers le continent, de nombreuses crises postélectorales — qui ont dégénéré en troubles et entraîné des pertes en vies humaines, découlent de décisions rendues par des instances judiciaires ou quasi judiciaires. Le différend entre le Maroc et le Sénégal en est une illustration frappante : l’organe juridictionnel de l’instance dirigeante du football africain a fait preuve d’une partialité manifeste dans une affaire pourtant simple, une partialité désormais exposée aux yeux du monde entier.
diereudieuf
Parlez Arabe et Anglais en très peu de temps grâce à une méthode ultra rapide et efficace pour adultes et pour jeunes.
Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme.:
Cours particuliers à distance pour ÉLÈVES également.
Tel: 70 747 69 13
Soixante-dix, Sept cent quarante sept ,Soixante-neuf, Treize
MENDY MENDY!!!
Respectons nos adversaires mais sans jamais accepter l'injustice!
La justice divine encore une fois.
Alhamdulillaah
All good for me now
Commdnt pouvait elle retirer la coupe au senegal?
Souhaitons et surtout espérons que le Maroc mette un peu d’eau dans leur bissap😂😂😂
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.