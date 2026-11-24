Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Finale CAN 2025 : Le Sénégal déclaré Champion d'Afrique (verdict TAS)

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché en faveur des Lions de la Téranga. Ce mardi, l'instance a, à l'unanimité de ses membres, rétabli la vérité du terrain et donné le titre de champion d'Afrique 2025 à Sadio Mané, Pape Thiaw et Cie, vainqueurs sur le rectangle vert sur le score de 1-0 après le but de Pape Guèye.

Le litige sportif certainement le plus célèbre de l'histoire du foot africain est allé en faveur du Sénégal. Le Tribunal arbitral du sport a fait respecter les règles inébranlables du football, notamment la Loi 5 de l'IFAB qui donne les pleins pouvoirs à l'arbitre sur les décisions concernant une rencontre.

En effet, dans sa décision, le TAS considère que "l’arbitre est le seul juge du bon déroulement du match. A cet égard, il avait l’autorité exclusive pour décider si le match était définitivement arrêté ou si les conditions étaient réunies pour qu’il reprenne".

Par ce verdict, le Tribunal arbitral du sport annule celui du jury disciplinaire de la CAF qui, 3 mois après la finale, avait attribuée la victoire au Maroc, sur tapis vert. Le Sénégal récupère ainsi son titre et ajoute officiellement une deuxième étoile à son maillot.