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Auteur: Ousmane DICKO

Finale CAN 2025: Pourquoi le TAS a annulé la décision de la CAF et rétabli le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), ce mardi 24 novembre 2026, dans le contentieux relatif à la finale de la CAN 2025. En annulant la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0, la juridiction sportive rétablit le résultat obtenu sur le terrain avec une victoire sénégalaise (1-0).

Le feuilleton juridique autour de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 connaît ainsi un tournant décisif. Saisie par la FSF, après la décision controversée du 17 mars 2026, la juridiction arbitrale basée à Lausanne a examiné les circonstances de la rencontre, les arguments des différentes parties ainsi que l’application des règlements de la CAF.

Au cœur de cette affaire, une question fondamentale subsiste: une rencontre disputée jusqu’à son terme, puis remportée par une équipe, pouvait-elle être transformée en défaite par forfait à la suite d’une décision prise après le match ?

Des irrégularités procédurales au cœur du dossier

Parmi les motifs retenus figurent des irrégularités dans la procédure suivie par les instances de la CAF. Le TAS considère que la décision contestée a été affectée par des manquements procéduraux suffisamment importants pour justifier son annulation.

La violation des principes de justice naturelle

L’autre élément déterminant concerne le respect des principes de justice naturelle.

Ces principes imposent notamment le respect du contradictoire, le droit pour chaque partie de présenter ses observations et ses arguments, ainsi que l’exigence d’une procédure équitable et impartiale.

Leur violation constitue une atteinte aux garanties fondamentales qui doivent encadrer toute procédure disciplinaire ou juridictionnelle. Dans cette affaire, cet aspect contribue à remettre en cause la régularité de la décision prise par le Jury d’appel de la CAF.

Le résultat sportif de la finale rétabli

Au-delà des questions procédurales, l’issue sportive de la rencontre occupe une place centrale dans le contentieux.

Le 18 janvier 2026, à Rabat, le Sénégal avait battu le Maroc sur le score de 1-0, au terme d’une finale marquée par de fortes tensions après l’attribution d’un penalty aux Marocains et la contestation sénégalaise qui avait suivi.

La décision du Jury d’appel de la CAF, rendue le 17 mars, avait ensuite bouleversé le résultat de la rencontre en déclarant le Sénégal forfait et en homologuant une victoire marocaine par 3-0.

En annulant cette décision, le TAS rétablit le résultat initial de la finale. Le Sénégal est ainsi reconnu vainqueur de la CAN 2025.

La portée de la sentence est considérable. Elle prive d’effet la décision du Jury d’appel de la CAF qui avait retiré au Sénégal le bénéfice de sa victoire et attribué le titre au Maroc.

Il ne s’agit donc pas d’une simple recommandation adressée à l’instance africaine, mais d’une décision arbitrale qui tranche le litige soumis à son examen.

Le résultat de 1-0 en faveur du Sénégal est rétabli et la Fédération sénégalaise de football retrouve le statut de fédération championne d’Afrique 2025.

La CAF appelée à tirer les conséquences de la sentence

L’exécution de cette décision implique désormais une mise à jour des actes et documents officiels de la compétition.

Trois éléments sont particulièrement concernés : Le trophée (la reconnaissance officielle du Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025), le médailles (la régularisation de leur attribution au regard du résultat rétabli), Le classement officiel (la correction des registres et du palmarès de la compétition).

La CAF devra ainsi tirer les conséquences institutionnelles et sportives de la sentence arbitrale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a annulé la décision du Jury d'appel de la CAF qui avait déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc 3-0. - Le TAS retient des irrégularités procédurales et une violation des principes de justice naturelle dans la procédure de la CAF. - Le résultat de 1-0 en faveur du Sénégal est rétabli et la FSF retrouve le statut de fédération championne d'Afrique 2025.