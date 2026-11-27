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Auteur: Seneweb-News

Finale de la CAN 2025 : Le gouvernement marocain prend acte de la victoire du Sénégal devant le TAS

Au lendemain de la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) annulant le verdict du jury d’appel de la CAF et confirmant le sacre continental des Lions de la Teranga (1-0), Rabat a officiellement réagi. S’exprimant ce jeudi 26 novembre 2026 à l’issue du Conseil de gouvernement, le porte-parole de l’exécutif marocain, Samir Belfkih, a affirmé respecter l’autorité de la juridiction basée à Lausanne ainsi que l’indépendance de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), tout en saluant l’essor du ballon rond chérifien.

​Le gouvernement marocain a officiellement déclaré respecter la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) reconnaissant le Sénégal comme vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, tout en réaffirmant sa confiance dans la dynamique de développement du football national.

​Le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, s’est exprimé ce jeudi 26 novembre 2026 lors d’une conférence de presse à Rabat, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Également ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, il a souligné que l’exécutif respectait pleinement l’indépendance de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ainsi que l’autorité du TAS.

​« La Fédération royale marocaine de football est indépendante et nous respectons la décision du Tribunal arbitral du sport. En tant que gouvernement, nous saluons les progrès du football national », a-t-il déclaré devant la presse.

​Samir Belfkih a également mis en avant la place grandissante du Maroc sur l’échiquier footballistique mondial, rappelant que les Lions de l’Atlas avaient déjà atteint la cinquième place du classement de la FIFA et occupaient actuellement le septième rang planétaire. Il s’est dit optimiste quant à l’avenir de la discipline dans le royaume, au regard des avancées enregistrées ces dernières années.

​Cette sortie officielle intervient après que le TAS a annulé la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) relative à la finale de la CAN 2025. La juridiction basée à Lausanne a ainsi donné gain de cause au Sénégal et entériné le sacre des Lions de la Teranga, vainqueurs sur le score de 1-0, mettant un terme à un feuilleton juridique et disciplinaire qui avait tenu tout le continent en haleine depuis l’issue de la rencontre.

​Si cette décision clôt définitivement le contentieux autour du trophée continental, Rabat entend maintenir le cap de sa politique sportive. Fort d’investissements massifs consentis dans ses infrastructures, ses sélections et ses compétitions domestiques, le gouvernement marocain réaffirme sa volonté de poursuivre la modernisation de son football dans le strict respect de l’autonomie des instances sportives et des décisions arbitrales internationales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le gouvernement marocain a déclaré respecter la décision du TAS reconnaissant le Sénégal vainqueur de la CAN 2025. - Le porte-parole Samir Belfkih s'est exprimé le jeudi 26 novembre 2026 à Rabat, après le Conseil de gouvernement. - Belfkih a souligné le respect de l'indépendance de la FRMF et salué les progrès du football marocain.