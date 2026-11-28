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Auteur: AFP

Foot : enquêtes ouvertes après les incidents au Vélodrome, l'OM sous pression

Le parquet de Marseille a ouvert deux enquêtes vendredi après les graves incidents qui ont fait plusieurs blessés jeudi parmi les supporters du Levski Sofia et qui mettent l'OM sous la menace de graves sanctions de l'UEFA, qui a lancé ses propres enquêtes.

Enquêtes et bilan

Sollicité par l'AFP, le parquet de Marseille a annoncé l'ouverture de deux enquêtes après ces incidents.

La première a été ouverte "du chef de violences volontaires aggravées (avec arme, en réunion et dans une enceinte sportive) commise à l'initiative des supporters marseillais", et l'autre "du chef d'incitation à la haine" après "des saluts nazis et provocations des supporters bulgares".

Les premiers bilans faisaient état d'une douzaine de supporters bulgares blessés, dont six hospitalisés. Deux n'étaient pas encore sortis de l'hôpital vendredi midi, selon le parquet.

Que s'est-il passé ?

Les incidents ont débuté une dizaine de minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre de Ligue Europa, quand des centaines de supporters marseillais ont quitté en courant le Virage Sud pour se diriger vers la tribune Jean Bouin, l'une des tribunes latérales du stade Vélodrome, où sont notamment présents les officiels et la presse.

Plusieurs dizaines de supporters bulgares étaient installés en bas de cette tribune. Selon une source au sein d'un groupe de supporters de l'OM, plusieurs auraient "provoqué" les Marseillais, avec des insultes et des gestes.

Un mouvement de foule à suivi, les Marseillais semblent perpétuer un groupe de plusieurs dizaines de supporters bulgares. Ceux-ci ont finalement rejoint le parcage où étaient installés environ 500 fans du Levski.

Entretemps, des coups ont été échangés, certains Marseillais, cagoulés pour nombre d'entre eux, portant des mâts de drapeaux, a constaté l'AFP. Un supporter a même vidé un extincteur.

Autour du parking bulgare, la situation s'est envenimée avec des jets de projectiles et de fumigènes. Les agents de sécurité ont réussi à ramener le calme. Peu après le coup d'envoi, donné à l'heure prévue, les supporters marseillais sont revenus vers le Virage Sud.

Le parcage bulgare est resté surveillé par un important cordon de CRS. L'OM s'est finalement imposé 1-0 et la fin de match se déroule sans nouveaux incidents.

L'identité des supporters bulgares installés en tribune Jean Bouin et ciblés par les Marseillais n'était pas clairement établie vendredi.

"Ils ont fait partie de la délégation officielle du club", a cependant expliqué à l'AFP Petar Bouchnyakov, vice-président d'une des associations de supporters du Levski, précisant qu'il n'était pas lui-même présent au stade.

"Il s'agit de 200 billets destinés à la délégation officielle du club : des employés, des membres de la direction et des familles des joueurs", a-t-il précisé.

Réactions et condamnations

Le bilan et les images de chaos au Vélodrome ont entraîné des réactions politiques fortes. La présidente bulgare Iliana Iotova a ainsi déclaré sur Facebook des images "effroyables" et une violence "inadmissible".

"Les autorités françaises doivent faire toute la lumière sur les circonstances des agressions et traduire leurs auteurs en justice, tandis que l'UEFA doit vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée dans le stade", a-t-elle écrit.

Emmanuel Macron a également condamné "avec la plus grande fermeté" les "actes de violence visant des supporters bulgares".

Le président français a assuré au Premier ministre bulgare Roumen Radev, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, "que ces actes ne resteraient pas impunis", selon l'Elysée.

"Notre stade, comme notre ville, ne doit jamais être le théâtre ni de violences, ni d'incitations à la haine de l'autre dans ses plus sombres formes. Marseille est une ville fraternelle et les images d'hier soir abîment nos valeurs autant que celles du sport", a de son côté réagi le maire (DVG) de la ville, Benoît Payan.

Vendredi, environ 200 manifestants se sont réunis devant l'ambassade de France à Sofia, portant des drapeaux bulgares et lançant "Meurtriers !", "Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas". Les policiers, présents en nombre, ont empêché les manifestants d'approcher de l'ambassade.

.Que risque l'OM ?

Une source au sein du club a assuré que l'OM, qui avait déjà condamné les violences dans un communiqué jeudi soir, déplorait "sans aucune équivoque l'ensemble de ces incidents".

De même source, le club marseillais a également porté plainte contre X pour provocation publique à la discrimination et violences volontaires en réunion.

L'UEFA, qui a "condamné" les violences et incidents, a annoncé l'ouverture d'une enquête disciplinaire, qui pourrait aboutir à des sanctions pour les deux clubs. Des témoins ont rapporté des crises de singes et des saluts nazis dans le parc bulgare.

Côté marseillais, un ou plusieurs matchs à huis clos partiel ou total sont possibles. Le club et le Virage Sud sont sous le coup d'une sanction avec sursis depuis des incidents lors d'un match face à l'Atalanta Bergame en novembre 2025.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le parquet de Marseille a ouvert deux enquêtes : l'une pour violences volontaires aggravées à l'initiative des supporters marseillais, l'autre pour incitation à la haine après des saluts nazis de supporters bulgares. - Une douzaine de supporters bulgares ont été blessés, dont six hospitalisés, lors d'incidents survenus une dizaine de minutes avant le coup d'envoi. - L'UEFA a ouvert une enquête disciplinaire pouvant aboutir à des sanctions pour les deux clubs ; l'OM risque un ou plusieurs matchs à huis clos, le club et le Virage Sud étant sous le coup d'une sanction avec sursis.