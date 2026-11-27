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Auteur: AFP

Foot : incidents et blessés à Marseille, la Bulgarie exprime son indignation

Plusieurs supporters du Levski Sofia ont été blessés jeudi à Marseille, dans le sud de la France, lors d'affrontements avec des supporters de l'OM, le président français Emmanuel Macron et son homologue bulgare Iliana Iotova ayant condamné des actes de violence de la part des Marseillais.

Contactée par l'AFP, la préfecture de police du département français des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu'une douzaine de personnes, toutes Bulgares, avaient été blessées lors de ces incidents au Stade Vélodrome.

"Cinq personnes ont été évacuées à l'hôpital pour traumatisme oculaire, traumatisme crânien et une luxation d'épaule. Six personnes ont été soignées sur place pour des plaies", a expliqué la préfecture. Il n'y a "pas d'éléments à ce stade sur d'éventuelles interpellations", a-t-on précisé de même source.

Quelques heures après la fin du match, remporté 1-0 par l'Olympique de Marseille, la présidente bulgare Iliana Iotova a réagi sur Facebook, parlant d'images "effroyables" à Marseille et de violence "inadmissible".

"Les autorités françaises doivent faire toute la lumière sur les circonstances des agressions et traduire leurs auteurs en justice, tandis que l'UEFA doit vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée dans le stade. Nous sommes prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à nos compatriotes !", a-t-elle écrit.

Le ministère bulgare des Affaires étrangères a dénoncé "fermement les agressions commises contre des ressortissants bulgares à Marseille".

Le consul général de Bulgarie à Lyon et le consul honoraire à Marseille suivent de près l'évolution de la situation sur place, a rapporté l'agence bulgare BGNES.

Emmanuel Macron a également condamné jeudi soir "avec la plus grande fermeté" les "actes de violence visant des supporters bulgares".

Ces violences "n'ont pas leur place dans le sport ni dans l'espace public", et le président français a assuré le Premier ministre bulgare Roumen Radev, avec lequel il s'est entretenu en marge d'un sommet européen à Bruxelles "que ces actes ne resteraient pas impunis", selon l'Elysée.

L'avant-match de Ligue Europa entre Marseille et le Levski a été émaillé d'incidents importants entre supporters des deux équipes, avec des bagarres et des jets de projectiles et de fumigènes.

"Ce soir au Vélodrome, un supporter du Levski Sofia a été filmé en train d’effectuer un salut nazi (...) L'extrême-droite n'a pas sa place dans nos stades !", a écrit Manuel Bompard, député La France insoumise (LFI, gauche radicale) des Bouches-du-Rhône sur X.

- Situation envenimée -

Une dizaine de minutes avant le coup d'envoi, plusieurs centaines de supporters de l'OM dans le Virage Sud se sont rués dans la tribune Jean-Bouin, une des tribunes latérales du Vélodrome.

Un mouvement de foule a suivi, les Marseillais semblant poursuivre un groupe de plusieurs dizaines de supporters bulgares. Ceux-ci ont finalement rejoint le parcage où étaient installés environ 500 fans du Levski.

Entretemps, des coups ont été échangés, certains Marseillais, cagoulés pour nombre d'entre eux, portant des mâts de drapeaux, a constaté l'AFP. Un supporter a même vidé un extincteur.

Autour du parcage bulgare, la situation s'est envenimée avec des jets de projectiles et de fumigènes. Les agents de sécurité ont réussi à ramener le calme. Peu après le coup d'envoi, donné à l'heure prévue, des dizaines de supporters de l'OM sont revenus vers le Virage Sud.

Le parcage bulgare est ensuite resté surveillé par un important cordon de policiers anti-émeutes, avec quelques nouvelles montées de tension, à la pause notamment. L'OM s'est finalement imposé 1-0 et la fin de match s'est déroulée sans nouveaux incidents notables.

- Regrets des deux entraîneurs -

L'OM a de son côté fait savoir qu'il condamnait les incidents.

"L'intervention rapide des équipes de sécurité du club a permis de rétablir le calme, sans conséquence sur le déroulement de la rencontre. Le club s'attache actuellement à établir les circonstances précises de ces incidents, en lien avec les autorités compétentes", a ajouté le club marseillais.

"On n'était pas informés quand on est entrés sur la pelouse. C'est regrettable. On vit des moments violents dans notre société, donc c'est très, très regrettable", a déploré l'entraîneur marseillais Bruno Genesio.

Son homologue Julio Velazquez a estimé que ces incidents étaient "très regrettables" et même "inacceptables pour le football". "Je soutiens les supporters qui ont été pris dans cet incident. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Je suis très peiné de cette situation", a ajouté le coach espagnol du Levski.

Interrogé au Vélodrome par la presse de son pays, Daniel Borimirov, directeur exécutif du club bulgare, a lui dit espérer que "plus aucun match" ne soit "disputé dans ce stade".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une douzaine de supporters bulgares du Levski Sofia ont été blessés jeudi à Marseille lors d'affrontements avec des supporters de l'OM au Stade Vélodrome. - Emmanuel Macron et la présidente bulgare Iliana Iotova ont condamné les violences visant des supporters bulgares. - L'OM s'est imposé 1-0 et la fin du match s'est déroulée sans nouveaux incidents notables.