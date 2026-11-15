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Foot : Jürgen Klopp appelle à un changement à la tête de la Fifa, avant les élections

Auteur: AFP

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Foot : Jürgen Klopp appelle à un changement à la tête de la Fifa, avant les élections

Foot : Jürgen Klopp appelle à un changement à la tête de la Fifa, avant les élections

Le sélectionneur de l'Allemagne Jürgen Klopp a appelé dimanche à un changement à la présidence de la Fifa et au départ de Gianni Infantino, affirmant qu'il ne "pensa(it) pas que les choses pouvaient empirer après Sepp Blatter", le prédécesseur du président italo-suisse.

"Je suis le football depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi, mais je pense que la majorité est d'accord sur le fait qu'un changement aurait du sens", a déclaré Klopp, en marge du match de l'Allemagne contre les Pays-Bas en Ligue des nations prévu lundi soir à Berlin.

"Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer après Sepp Blatter, mais quelqu'un a réussi à faire pire", a ajouté l'ancien entraîneur de Liverpool en parlant d'Infantino.

Élu président de la Fifa en 1998, Sepp Blatter a démissionné en 2015 sur fond d'accusations de corruption, notamment celle d'avoir cherché à acheter des votes pour les élections. Blatter, âgé aujourd'hui de 90 ans, a finalement été acquitté en première instance puis en appel, mais banni du football par le comité éthique de la Fifa.

"Concernant Gianni Infantino, son successeur fera sûrement mieux", a estimé Jürgen Klopp.

Président de la Fifa depuis 2016, l'Italo-Suisse de 56 ans a fait l'objet de vives critiques pour nombre de ses choix et projets, notamment celui d'ouvrir la Fifa aux investisseurs privés via une société commerciale, ou encore de créer un Prix de la paix pour le président américain, Donald Trump, dont il est proche.

"Il y a des gens qui se soucient réellement de l'avenir du football, des gens qui ne sont pas guidés par des intérêts financiers. Si quelqu'un comme ça se présentait, devenait président, je pense que ce serait une amélioration significative. Il y a forcément des gens qui s'en soucient profondément sans y avoir d'intérêt financier", a poursuivi Klopp.

L'élection pour la présidence de la Fifa aura lieu en mars 2027 et seuls l'ancien défenseur suisse, Ramon Vega, et le président d'honneur de la Fédération japonaise de football, Kozo Tashima, ont annoncé leur intention de se présenter face au sortant Gianni Infantino, en quête d'un nouveau mandat.

"J'ai entendu parler d'Arsène Wenger (comme possible candidat), je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un bon type", a simplement commenté Klopp à quelques jours de la date limite pour candidater.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Jürgen Klopp a appelé à un changement à la présidence de la Fifa et au départ de Gianni Infantino, affirmant qu'il ne pensait pas que les choses pouvaient empirer après Sepp Blatter. - Sepp Blatter, élu en 1998, a démissionné en 2015 sur fond d'accusations de corruption, avant d'être acquitté mais banni du football par le comité éthique de la Fifa. - L'élection pour la présidence de la Fifa aura lieu en mars 2027, avec Ramon Vega et Kozo Tashima annoncés comme candidats face à Gianni Infantino.
Auteur: AFP
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Commentaires (1)

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  • avatar
    かみのせいぎ il y a 4 heures
    Maintenant que la FIFA ne sert plus exclusivement les intérêts européens, on ne ferme plus les yeux comme à l'époque de Blatter et Platini, où les magouilles battaient leur plein.

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