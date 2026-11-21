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Auteur: AFP

Foot : la CAF reste unie derrière Infantino, sous les yeux de Diallo

La Confédération africaine de football (CAF) a de nouveau affiché un soutien sans faille au patron de la Fifa Gianni Infantino en vue de l'élection à la présidence de l'instance mondiale, samedi à Abuja (Nigéria), en présence de son principal concurrent, le Français Philippe Diallo.

"Gianni, tu as notre soutien, au nom des 54 nations africaines, pour être notre candidat. J'ai reçu des retours de l'ensemble des 54 associations membres en Afrique : nous soutenons Gianni à l'unanimité", a lancé à la tribune le président de la CAF Patrice Motsepe, devant l'Assemblée générale. Les délégués présents se sont alors levés pour acclamer Infantino.

Le patron de la Confédération africaine a répété l'appui de son organisation à la réélection d'Infantino, à la tête de la Fifa depuis 2016. Mais son intervention s'est faite, cette fois-ci, sous les yeux de Philippe Diallo, qui effectue à cette occasion son premier déplacement depuis l'annonce lundi par l'UEFA de sa candidature à l'élection prévue le 18 mars 2027 à Rabat.

Le troisième candidat, Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise, n'était en revanche pas présent à Abuja.

"Vous trouverez toujours, en moi et à la Fifa, un partenaire de confiance", a de son côté déclaré Gianni Infantino à la tribune.

Malgré les fortes critiques dont il a fait l'objet après la révélation d'un projet avorté de création d'une société commerciale ouverte à des investisseurs privés, la CAF s'est toujours rangée derrière le dirigeant italo-suisse. La Confédération africaine avait indiqué le soutenir à l'unanimité en août avant de confirmer sa position en octobre au cours d'une réunion stratégique de la CAF.

La Confédération sud-américaine (Conmebol), autre fidèle alliée d'Infantino, a également confirmé vendredi "son soutien ferme" au président de la Fifa, qui peut aussi compter sur le ralliement de la confédération asiatique (AFC).

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CAF a réaffirmé samedi à Abuja son soutien unanime à Gianni Infantino pour la présidence de la Fifa, en présence de Philippe Diallo. - Patrice Motsepe a déclaré que les 54 associations africaines soutenaient Infantino à l'unanimité. - Philippe Diallo effectuait son premier déplacement depuis l'annonce de sa candidature par l'UEFA, et Kozo Tashima était absent.