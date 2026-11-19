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Auteur: AFP

Foot: Leicester, le sponsor maillot et l'actrice porno, c'est fini

Le club anglais de Leicester City a mis fin à son partenariat avec le sponsor principal de son maillot, une société de jeux d'argent qui avait nommé une actrice porno comme ambassadrice, après la grogne des supporters.

Le groupe de supporters Foxes Trust était monté au créneau début novembre pour dénoncer le rôle d'ambassadrice donné par BC Game, une plateforme de jeux d'argent en ligne spécialisée dans les cryptomonnaies, à l'actrice russe Eva Elfie.

"Les jeux d'argent comme la pornographie peuvent avoir des effets dévastateurs sur la vie des gens, en particulier des jeunes", a-t-il écrit dans un communiqué. "Des partenariats comme celui-ci donnent une plus grande visibilité à ces deux univers et, par association, les relient à Leicester City. Est-ce vraiment ce que nous sommes devenus ?".

Le club champion d'Angleterre 2016, désormais en troisième division, a publié à son tour un communiqué mercredi dans lequel il affirme avoir "trouvé un accord mutuel pour mettre un terme à notre partenariat commercial avec effet immédiat".

"Cette décision fait suite à des discussions constructives entre les deux parties ces derniers jours, au cours desquelles nous avons reconnu la divergence de nos priorités commerciales pour l'avenir", a poursuivi l'actuel onzième de League One (D3), sans mentionner le mouvement de protestation de ses supporters.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Leicester City a mis fin à son partenariat avec le sponsor principal de son maillot, BC Game, une plateforme de jeux d'argent en ligne spécialisée dans les cryptomonnaies. - Le groupe de supporters Foxes Trust avait dénoncé le rôle d'ambassadrice donné par BC Game à l'actrice russe Eva Elfie. - Le club affirme avoir trouvé un accord mutuel pour mettre un terme à ce partenariat commercial avec effet immédiat.