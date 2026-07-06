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Foot: Tottenham poursuit son spectaculaire mercato en s'offrant l'Italien Tonali

Auteur: AFP

il y a 2 jours 2967 Lectures 0 Commentaires | English
Foot: Tottenham poursuit son spectaculaire mercato en s'offrant l'Italien Tonali

Foot: Tottenham poursuit son spectaculaire mercato en s'offrant l'Italien Tonali

Le milieu de terrain italien de Newcastle Sandro Tonali s'est engagé lundi avec Tottenham, a annoncé le club londonien sur son site, poursuivant un mercato d'été dépensier après une saison très décevante, terminée à la 17e place de Premier League.

Selon la BBC, les Spurs auraient déboursé 100 millions de livres sterling (133,4 millions d'euros) pour s'attacher les services du joueur de 26 ans pour un contrat de trois ans, ce qui deviendrait un record pour le club du nord de Londres.

Le précédent record date d'il y a... quatre jours, et la signature du milieu de terrain portugais Mateus Fernandes en provenance de West Ham contre 99 millions d'euros.

Tottenham, qui a longtemps eu la réputation de dépenser moins que ses rivaux, enregistre avec Tonali, 26 ans, sa sixième recrue de l'intersaison, après les arrivées de Fernandes, Jean Paul van Hecke (60 millions), Martin Dubravka, Marco Senesi et Andy Robertson.

L'entraîneur Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc des Spurs en avril dernier après avoir quitté l'Olympique de Marseille, a pour mission de retrouver les hauteurs du classement, après une saison où le maintien n'a été assuré qu'à la dernière journée de championnat.

"J'ai parlé avec l'entraîneur principal (Roberto De Zerbi) pendant près de deux heures du club, des supporters, du stade et de notre football. C'était magique, car j'ai su immédiatement que je devais signer à Tottenham", a déclaré Sandro Tonali, international italien à 32 reprises, sur le site des Spurs.

"Sandro est un joueur exceptionnel et une excellente recrue pour notre club", a réagi l'entraîneur italien.

En 2024, Sandro Tonali avait été suspendu dix mois par la Fédération italienne de football (FIGC) pour avoir parié sur des matches de football, dont ceux de l'AC Milan, son club de 2020 à 2023.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Tottenham a recruté le milieu italien Sandro Tonali pour 100 millions de livres (133,4 millions d'euros), un record pour le club. - Il s'agit de la sixième recrue des Spurs cet été, après Mateus Fernandes, Jean Paul van Hecke, Martin Dubravka, Marco Senesi et Andy Robertson. - Tonali, 26 ans et 32 sélections en Italie, avait été suspendu dix mois en 2024 pour paris sportifs.
Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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