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Auteur: AFP

Foot : Trump remercie Infantino après l'attribution du Mondial-2031 féminin aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a remercié mardi le patron de la Fifa Gianni Infantino et sa "formidable équipe", au lendemain de l'attribution de l'édition 2031 du Mondial féminin de football à plusieurs pays dont les Etats-Unis.

"Merci à Gianni Infantino et à sa formidable équipe, pour avoir oeuvré à faire venir le tournoi aux Etats-Unis", a écrit le locataire de la Maison Blanche sur les réseaux sociaux.

Le dirigeant italo-suisse, qui a par le passé affiché sa proximité avec Donald Trump, est en campagne pour sa réélection à la tête de la Fédération internationale de football (Fifa).

Ouvertement contesté depuis son projet avorté de l'été dernier visant à ouvrir la Coupe du monde à des investisseurs privés, Gianni Infantino affrontera à Rabat le 18 mars prochain le Français Philippe Diallo et le Japonais Kozo Tashima.

Avant ce projet contesté, plusieurs de ses décisions avaient déjà été critiquées, notamment celle de décerner il y a un an un prix Fifa de la paix au président américain, à quelques mois de la tenue du Mondial masculin en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique).

Le 19 juillet, à l'issue de la finale à East Rutherford, les deux dirigeants avaient remis le trophée à l'Espagne, vainqueur de l'Argentine après prolongation (1-0).

Lundi, en l'absence d'autre candidature, la Fifa a confirmé que les Etats-Unis organiseraient en 2031 la Coupe du monde féminine conjointement avec le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque.

"Après avoir accueilli la Coupe du monde la plus réussie de l'Histoire, aucun autre pays que les Etats-Unis n'est mieux placé pour être l'hôte de la plus grande compétition sportive féminine de l'Histoire", a encore commenté Donald Trump.

L'édition 2031 du Mondial féminin sera la première à réunir 48 équipes - celle de 2027 au Brésil en comptera 32.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a remercié Gianni Infantino et sa "formidable équipe" après l'attribution du Mondial-2031 féminin aux Etats-Unis. - La Fifa a confirmé lundi que les Etats-Unis organiseront en 2031 la Coupe du monde féminine avec le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque. - L'édition 2031 sera la première à réunir 48 équipes, contre 32 pour celle de 2027 au Brésil.