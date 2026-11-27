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Auteur: Babacar SENE

Football féminin : Abatalib Fall concède sa première défaite avec les Lionnes

L’équipe nationale de football féminin du Sénégal a manqué son entrée en matière face à la Côte d’Ivoire. Opposées aux Éléphantes ce vendredi à Abidjan, dans le cadre du premier de leurs trois matchs amicaux, les Lionnes ont essuyé une lourde défaite (4-1). Malgré un superbe but de l’attaquante Nguenar Ndiaye, les joueuses du nouvel entraineur Alioune Abatalib Fall ont craqué en seconde période.

Une défaite qui marque un coup d’arrêt pour le sélectionneur Alioune Abatalib Fall, qui concède ainsi son premier revers depuis sa prise de fonction. La rencontre a vite tourné à l’avantage des Ivoiriennes. Dès la 7e mn, Habibou Ouédraogo a trouvé le chemin des filets pour donner l’avantage aux siennes. Les Lionnes ont toutefois réussi à réagir grâce à Nguenar Ndiaye, auteure d’un magnifique but permettant au Sénégal de revenir dans la partie avant la pause.

Mais au retour des vestiaires, les Sénégalaises ont perdu pied. Incapables de contenir les offensives ivoiriennes, elles ont encaissé trois nouveaux buts signés Ami Diallo, Konan Inés et Safi Ouedraogo, scellant ainsi une défaite particulièrement lourde.

Les Lionnes devront vite se remobiliser avant les deux prochaines confrontations contre les Éléphantes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est inclinée 4-1 face à la Côte d'Ivoire à Abidjan lors du premier de trois matchs amicaux. - Nguenar Ndiaye a marqué le seul but des Lionnes avant la pause, après l'ouverture du score d'Habibou Ouédraogo à la 7e minute. - Cette défaite est la première d'Alioune Abatalib Fall depuis sa prise de fonction comme sélectionneur.