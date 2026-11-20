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Auteur: Ousmane DICKO

Football : Ismaïla Sarr, de la consécration européenne à la conquête du football africain

L’international sénégalais, Ismaïla Sarr, a officiellement reçu ses trophées de Meilleur buteur et de Meilleur joueur de l’UEFA Conference League 2025-2026. Une double distinction qui vient couronner une saison remarquable sous les couleurs de Crystal Palace (Premier League).

Avec 9 buts en 13 rencontres, l’attaquant sénégalais a terminé meilleur buteur de la compétition, contribuant activement au sacre européen de son club. Il a aussi fini meilleur joueur du tournoi.

À ces distinctions européennes s’ajoute un exploit historique avec les Lions. Lors de la Coupe du monde 2026, Ismaïla Sarr a inscrit 4 buts, portant son total à 5 réalisations en phase finale de Coupe du monde. Lors de l’édition 2022 au Qatar il avait marqué un but. Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire du Sénégal dans cette compétition.

Avec sa consécration continentale, ses performances européennes et le record historique avec les Lions, Ismaïla Sarr possède désormais des arguments de poids pour prétendre au Ballon d’Or africain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ismaïla Sarr a reçu les trophées de Meilleur buteur et Meilleur joueur de l'UEFA Conference League 2025-2026 avec Crystal Palace. - Il a terminé meilleur buteur de la compétition avec 9 buts en 13 rencontres. - Lors de la Coupe du monde 2026, il a inscrit 4 buts, portant son total à 5 réalisations en phase finale de Coupe du monde et devenant le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal dans cette compétition.