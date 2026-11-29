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Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

Football : Kingsley Coman annonce sa conversion à l’islam

L’international français Kingsley Coman aurait annoncé sa conversion à l’islam. L’annonce de cette démarche personnelle du joueur suscite l’attention, alors que l’ailier français poursuit sa carrière dans le championnat d'Arabie saoudite, à Al-Nasr Riad.