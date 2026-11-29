Football : Kingsley Coman annonce sa conversion à l’islam
L’international français Kingsley Coman aurait annoncé sa conversion à l’islam. L’annonce de cette démarche personnelle du joueur suscite l’attention, alors que l’ailier français poursuit sa carrière dans le championnat d'Arabie saoudite, à Al-Nasr Riad.
Commentaires (11)
Bienvenu dans la OUMMA,Mr COMAN.
Arreter de heurter la sensibilite des gens. Il n’ya pas que des musulmans au Senegal.
Epicétou
Si on se mettait ici à mettre le nombre de personnes qui rejoignent l’islam, sénéweb allait arreter d’écrire des articles
• Origines et identité juive : Né au Maroc dans une famille juive berbère, il revendique son identité juive et son attachement à ses racines.
• Cheminement catholique : Il a entrepris un cheminement spirituel vers le catholicisme (évoqué notamment dans son film Reste un peu), demandant le baptême et participant à des démarches liées à la foi chrétienne, comme le pèlerinage de Lourdes.
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